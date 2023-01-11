2022中共政治 分析：習近平取得類似鄧小平地位

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由政大東亞所與中共研究雜誌社舉辦的「2022年中國大陸情勢總結與未來發展趨勢觀察」研討會11日在政大國關中心舉行，學者們針對2022年中國大陸的政治、經濟、兩岸等形勢做出回顧，並做出未來展望。中央社記者呂佳蓉攝 112年1月11日

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（中央社記者呂佳蓉台北11日電）2022年的中國大陸政經社情勢跌宕起伏，學者說，2022年的政治進程環繞在中共總書記習近平鞏固權力的「主旋律」中，並且獲得類似前中共領導人鄧小平的地位。

由政大東亞所與中共研究雜誌社舉辦的「2022年中國大陸情勢總結與未來發展趨勢觀察」研討會今天在政大國關中心舉行，針對過去一年中國大陸的政治、經濟、兩岸等形勢做出回顧與展望。

中研院政治學研究所研究員蔡文軒今天指出，2022年中共黨政的相關活動，是以習近平的權力鞏固與20大召開為主軸。

蔡文軒在會上說，在中共20大的會議中，習近平取得了黨內唯一「領袖」的地位，「他已經取得類似像鄧小平同等的地位」。

不過，蔡文軒也指出，在20大上，除了強調「兩個確立」與「兩個維護」，且新的政治局常委都是習的親信，但這種欠缺監督與抗議機制的政體，「是一危險的體制」。

國防安全研究院國家安全所副研究員林雅鈴分析2022年的中國經濟是「開高走低」，並且難以達成其5%的經濟成長目標。

除了房地市場低迷、地方政府財政赤字嚴重等問題外，林雅鈴指出，受到清零政策影響，以及民眾工資性收入與可支配收入都下降，中國現在經濟很大的問題在於消費市場持續疲弱不振。

林雅鈴表示，當前中國經濟發展不樂觀，政府正積極進行風險管控。而今年的經濟工作重點是穩增長與擴大內需，且要提振市場的信心。

她並預期，中國大陸將會頒布積極的財政政策與寬鬆的貨幣政策。

政大東亞所副教授王韻則談去年中國大陸的社會情勢發展。他指出，從2020年到現在，中國的社會是雖是超級穩定，但已經是壓力到要炸鍋的情況。

王韻表示，去年最令人驚訝的是白紙運動的出現，不過要去進一步思索真的是白紙運動導致解封？不認錯的共產黨為甚麼那麼快讓步？

他認為，堅持「清零」政策破壞了自1989年以來最核心的政治承諾，即一項隱性的社會契約：「人民放棄追求政治自由，但可交換獲得穩定舒適的生活」。（編輯：周慧盈）1120111