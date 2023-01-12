港媒：北京外交未改戰狼本色

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（中央社記者張謙香港12日電）港媒分析，從中國近期暫停向日本和韓國公民發給簽證的舉動看，北京外交並未改變其「戰狼」本色，這與外界以為中國外交部發言人趙立堅的調職是「戰狼」外交改變的想法不符。

明報今天刊登分析文章指出，在秦剛上任中國外交部長後，外交部新聞司副司長趙立堅調任邊界和海洋事務司副司長，引起中外熱議，大多認為是北京「戰狼外交」轉向的標誌。

但文章指出，就在同日，中國宣布對日本和韓國公民停發簽證，以報復兩國對中國公民入境的歧視性檢疫，強硬態度未改「戰狼」本色。

文章認為，中方對日韓的憤怒，還與兩國官方最近的言行不無關係，比如韓國國會副議長鄭宇澤上月底訪問台灣，是中韓建交後訪台的最高韓國政治人物。

此外，日本首相岸田文雄正遍訪歐美等七大工業國集團（G7）盟國，聚焦對付中國，令北京惱火。

文章預期，經過此番針鋒相對，日韓對中國的敵意預料會進一步升高。

文章同時指出，雖然中國國家主席習近平和美國總統拜登會面後，中美關係有所緩和，但中美軍機在南海上空還是發生對峙摩擦，中方更因此拒絕了美方提出兩國防長原定通話的建議。

文章認為，這一切都與外界預期北京改變「戰狼外交」的想法不符，也證明「戰狼外交」絕非新聞發言人、甚至不是副外長一級的事。

所以，若說趙立堅的調職「真有所貶謫的話」， 原因多少與其妻子在社交媒體過分高調有關。（編輯：唐佩君）1120112