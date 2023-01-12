陸委會盼大陸疫情趨緩 新的一年兩岸平安如意

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（中央社記者呂佳蓉台北12日電）陸委會發言人邱垂正今天表示，農曆新年即將到來，兩岸和平穩定是兩岸人民共同的期望，盼中國大陸疫情早日趨緩，並祝福兩岸民眾在新的一年能夠揮別疫情、平安如意。

中國大陸國台辦發言人馬曉光昨天說，期盼新的一年兩岸關係能夠改善發展，台海局勢能夠和平穩定，兩岸正常交流合作能夠盡快恢復。

陸委會今天舉行例行記者會，邱垂正對於新的一年的兩岸關係作上述表示。

邱垂正也指出，呼籲中共當局應正視與尊重台灣人民堅守中華民國國家主權，珍視民主自由的核心價值，並呼籲中共當局改變對台強制性的負面政策與作為，務實改善兩岸關係。

至於國台辦昨天也表示，要台海和平，台灣的一些政治人物要放棄台獨。

邱垂正回應，兩岸之間要秉持著善意和解，要努力地相向而行。中國大陸施加於台灣的不合理政治框架，是兩岸無法正常互動的主要原因，不放棄使用武力是台海不穩定的根源。

他重申，中共應該要尊重台灣人民堅定守護中華民國國家主權，以及珍視對於自由民主的核心價值。

邱垂正強調，中共要放棄對兩岸關係脅迫的作為與措施，兩岸才能良性互動。

對於國台辦主任宋濤此前稱，要與台灣有識之士協商國家統一。邱垂正表示，政府支持對等尊嚴、合於規範，以及不設任何政治前提的兩岸交流，並研議逐步恢復健康有序兩岸交流的同時，會加強安全管理。

同時，邱垂正表示，中共提出與台灣各界統一協商，是落實習五條的一國兩制台灣方案，與中共所謂的民主協商。

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邱垂正指出，這個討論協商統一的過程是明顯的對台統戰分化，後續將被中方作為台灣方案操作，從而使台灣主權與民主制度受損。政府已多次宣示，不應參與此類合作，禁止機關、個人、團體、政黨以任何形式參加消滅中華民國主權的民主協商與推動一國兩制台灣方案。

他強調，國人從事兩岸交流活動要遵守兩岸條例等相關規範，留意中共對台統戰作為，未經授權不得協商公權力事項，或與陸方簽署政治協議等違法合作行為，並應共同維護國家安全與台灣最大利益。（編輯：吳柏緯）1120112