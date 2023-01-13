疫情衝擊 中國去年各省債務增速遠超收入

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（中央社台北13日電）中國人民大學發表地方財政發展報告，指近2年地方財政收入成長乏力，但剛性支出需求擴大，為平衡收支矛盾要快速增加舉債。專家說，去年各省債務增速明顯超過GDP和收入，償債負擔加重。

陸媒第一財經報導，中國人民大學財稅研究所發布了「中國各地區財政發展指數報告2022」。報告綜合考量地方財政收入、支出、債務、社保、預算管理、公共服務、財政均衡性等指標，得出2008年至2021年各省財政發展總指數。

疫情前指數總體呈上升趨勢，但受疫情衝擊，指數明顯波動。由於經濟恢復性成長，2021年指數較2020年有所增長。

報告指出，2008至2015年地方財政收入穩健指數不斷上升，2016年迄今隨著經濟發展放緩及不斷實施減稅降費措施，指數呈反覆上下波動趨勢。

報告又闡述了地方財政面臨的危機，包括近2年財政收入結構惡化，地區間財力不均；收入增長乏力的同時，剛性支出需求擴大，財政收支矛盾日益凸顯；為平衡收支矛盾，地方舉債快速增加。

公開數據顯示，疫情後新增專項債券發行規模達人民幣（下同）3兆元（約新台幣13兆元），去年首次超過4兆元。

報導指出，近年北京中央政府高度關注地方政府債務風險，因為這關係著地方財政可持續性。報告指出，2016年至2021年各省債務可持續指數呈下降趨勢，地方政府所面臨的債務風險不斷升高，債務可持續性不斷降低。

中國人民大學財稅研究所副所長馬光榮表示，預計2022年各省財政發展總指數比2021年下降，主要是經濟受疫情衝擊較大，地方財政收支矛盾進一步擴大。

馬光榮又表示，2022年各省債務規模增速明顯超過GDP和財政收入增速，償債負擔加重，因此債務可持續指數將繼續下降。

馬光榮表示，在2023年較大的穩增長壓力下，財政政策要加力，債務規模料將明顯增長。但需要注意地區間債務壓力存在差異，對債務壓力特別大、基層「三保」出現困難的地區，中央應利用轉移支付進行救助。

他建議，2023年除了地方專項債規模適度增長，中央國債規模也應加大發行空間。

中國地方政府出現財收危機，原因之一是疫情期間花巨額控疫。

據財新網報導，廣東省財政廳此前向省「兩會」提交預算報告，顯示省各級財政在2020年和2021年投入疫情防控分別為302.78億及453.76億元。

2023年廣東省「兩會」中，廣東省財廳披露最新報告顯示，2022年投入的疫情防控資金為711.39億元，即3年來廣東省各級財政累計投入1467.93億元於疫情防控。（編輯：陳沛冰/曹宇帆）1120113