陸港通關過年前預約滿 港赴陸每日名額增至6.7萬

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香港政府今天公布，上調18日至21日的陸港通關配額， 4個指定陸路口岸的每日單向人數由5萬人增至6.5萬人，以及將港珠澳大橋（珠海）的每日單向人數由1000人增至2000人。圖為民眾經港珠澳大橋前往珠海。（中新社提供）中央社 112年1月14日

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（中央社台北14日電）陸港通關後首個農曆新年，18日至21日預約從香港前往中國大陸的名額整體接近滿額。港府與中國大陸當局協調後，指定陸路口岸每日單向名額增加約1.6萬，總名額達6.7萬人次。

香港政府今天公布，根據網上預約系統資料，18日至21日由香港前往中國大陸的預約整體接近滿額，經與廣東省政府和深圳市政府溝通協調後，決定在香港與中國大陸通關的第一階段下，18日至21日將現時指定陸路口岸（深圳灣、文錦渡、落馬洲支線／福田口岸）的每日單向名額，由5萬人增至6.5萬人。

港珠澳大橋（珠海）的每日單向名額也由1000人增至2000人。

因此，4個指定口岸名額由5.1萬增至6.7萬，以回應兩地市民對春節前經相關口岸往來的需求。

港府表示，臨近春節，相關部門會在各口岸部署充足人手，確保過關安排安全、有序和暢順。

香港居民和訪港外地旅客從香港經以上指定口岸前往中國大陸，必須先在港府的網上預約系統預約；大陸居民前往香港也必須先在深圳市政府的網上預約系統預約。（編輯：陳沛冰/呂佳蓉）1120114