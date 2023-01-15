強化掌控 中國政府取得阿里巴巴2子公司特殊股

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（中央社台北15日電）中國對於網路科技業的掌控不遺餘力，外媒報導，中國藉由有國資色彩的企業購入阿里巴巴集團旗下2間企業的「1%黃金股」，以此獲得董事席位或關鍵否決權，強化對企業掌控。

中國政府一直在擴大持有民營企業的特殊權力少數股權，俗稱「黃金股」。過去主要針對網路新聞媒體和擁有大量關鍵數據的公司，現在則是持續擴大至擁有大量數據的網路科技企業。

據路透社報導，大約5年前開始，中國官方開始藉由政府支持的基金或公司購買民間企業的「黃金股」，股權占比通常是1%，然而藉由取得這類股份可獲得企業的董事會席位、關鍵業務決策的否決權。

報導指出，阿里巴巴旗下的影音平台優酷近日遭官方收購「1%黃金股」，出手的是有國資背景的浙江廣播電視集團所屬的投資公司。在收購後，浙江廣播電視集團更進一步取得一席董事席位。

另一家阿里巴巴位在廣州的子公司，「1%黃金股」被中國網信辦和財政部共同發起的中國互聯網投資基金所屬的投資公司收購，收購理由是「研究與實驗」。

據英國金融時報報導引述知情人士說，目前中國政府也正在研議收購騰訊的黃金股。

路透社報導，中國政府目前已經取得包含從事物流事業的滿幫集團、TikTok母公司字節跳動、短影音平台快手、社群平台微博等企業的黃金股。（編輯：吳柏緯/唐佩君）1120115