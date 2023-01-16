香港復常 機場客運量升逾9倍

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（中央社記者張謙香港16日電）隨著香港取消大部分防疫措施，社會基本復常，交通、旅遊和消費業都迎來生機，其中香港國際機場上月的客運量達到160萬人次，較前年同月上升超過9倍。

機場管理局今天公布，去年機場客運量為570萬人次，按年上升318%；上月機場客運量則達到160萬人次，較前年同期急升938%，其中往來東南亞及日本的旅客漲幅最為顯著。

機管局行政總裁林天福說，去年下半年起，政府放寬旅遊限制及入境檢疫要求，令第4季的客運量回升；隨著香港與大陸恢復通關，相信機場的旅客量將會持續恢復正常。

另據報導，香港和大陸8日恢復通關後，截至昨天，有4萬6000名大陸旅客經陸路口岸來港旅遊，人數較未通關前一週倍增。

在九龍尖沙咀旅遊區一帶，近明明顯有大陸遊客重現，他們大都手持行李箱在街上逛；在尖沙咀廣東道一帶，已經沉寂3年的高級消費名商，昨天也有大陸旅客排隊進內，重現疫前景況。

尖沙咀一家珠寶店員工向媒體說，近日生意好轉，營業較之前上升2至3成。（編輯：張淑伶）1120116