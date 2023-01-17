中國官員：防控轉入新階段 經濟一定整體好轉

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（中央社台北17日電）中國政府今天公布去年經濟成長率為3%，遠低於官方設定的5.5%成長目標；而對於今年經濟情勢，官員指隨著COVID-19防控轉入新階段及復工復產，經濟將整體好轉。

綜合陸媒報導，中國國務院新聞辦公室上午舉行「2022年國民經濟運行情況新聞發布會」。中國國家統計局局長康義在會中公布多項經濟數據，並做了上述表示。

他指出，2023年是中國「十四五」規劃承上啟下的關鍵之年，盡管外部環境複雜，國內恢復尚不牢固，但隨著防控轉入新階段及復工復產，經濟將整體好轉。

康義說，中國今年經濟目標會整體好轉，其中有幾項優勢條件：

第一，長期積累的物質基礎雄厚。中國產業組織能力和產業鏈韌性強，在全球產業分工體系和供應鏈體系占據重要地位。基礎設施比較完善，面對國際供給體系波動，中國強化了糧食、能源以及產業鏈、供應鍊等關鍵領域的安全保障能力建設，為應對外部風險挑戰創造了有利條件。

第二，超大規模國內市場優勢明顯。中國有14多億人口，新型工業化和城鎮化持續推進，有最具潛力的超大規模市場，是推動經濟復甦的強大引擎。

第三，新動能支撐作用進一步增強，深入實施創新驅動發展戰略，著力強化國家戰略科技力量，有效推動新產業快速成長，為經濟運行注入新動能。

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第四，堅持深化改革開放紅利持續釋放，堅持和完善社會主義基本經濟制度，加快建設全國統一大市場，持續深化「放管服」改革，營造國際化、法治化營商環境，為各類市場主體創造更加公平的競爭環境。

第五，宏觀調控經驗豐富，特別是當前物價總體處在穩定的、可控的狀態，為中國多方面儲備使用相關宏觀調控政策工具留有比較好的空間。（編輯：周慧盈/陳沛冰）1120117