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海基會台商春節聯誼擬復辦 預計2月初舉行

2023/1/17 14:39
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（中央社記者呂佳蓉台北17日電）海基會今年將復辦台商春節聯誼活動，預計於2月初舉行，活動恢復以往疫情前規模。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，海基會台商春節聯誼活動已停辦3年。不過，多名台商向中央社證實已收到今年活動的邀請。

海基會往年慣例在春節、端午節、中秋節舉辦台商聯誼活動，台商可藉機會反映問題與需求，政府也會加強兩岸政策的溝通宣傳。

其中，以春節聯誼規模最為盛大，總統等政府官員及各地台商會長出席相關活動、座談或餐敘。活動除了向台商拜年，也表達政府對台商的重視與關懷。

據悉，今年以疫情前的規模規劃舉辦，預計總統蔡英文和現任經濟部長、陸委會主委、海基會董事長將到場。以往活動台灣工商界代表、大陸台商代表超過百人參加。

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一名上海台商表示，這次台商關注中國大陸開放後，政府要如何處理兩岸關係，盼兩岸不要對立，經貿互動與交流能夠密切。除此之外，也關注兩岸航班與航點恢復的問題，盼兩岸人員往來能夠在恢復疫情前的便利。

另一名華南台商則說，台商期待加開直航班機、小三通能夠復常，但這次回來就是純聯誼、交流，「沒有什麼反映問題的期待，因為已經反映很久了」。（編輯：吳柏緯）1120117

#台商
#海基會
#蔡英文
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