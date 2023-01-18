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劉結一退居二線 轉任中國政協外事委員會副主任

2023/1/18 09:06
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（中央社台北18日電）中國全國政協常委會會議昨天在北京閉幕，除通過3月4日在北京召開第14屆全國政協第一次會議，並增補國台辦前主任劉結一為全國政協委員、外事委員會副主任。

央視報導，政協第13屆全國委員會常務委員會第25次會議17日上午在北京閉幕，決定第14屆全國政協第一次會議3月4日在北京召開，並增補劉結一為全國政協委員、外事委員會副主任。

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另澎湃新聞指出，據全國政協網訊息更新顯示，劉結一已任全國政協外事委員會副主任，顯示從部委領導退居二線。

公開資料顯示，劉結一1957年12月生，北京市人，曾在外交系統工作多年，擔任過外交部軍控司司長、國際司司長、美大司司長、外交部部長助理等職，於2009年任中聯部副部長、中國紅十字會副會長，4年後出任中國常駐聯合國代表、特命全權大使，2022年12月卸任中央台辦、國台辦主任職務，由曾任中聯部部長的宋濤接替。（編輯：唐佩君/周慧盈）1120118

#劉結一
#全國政協外事委員會
#北京
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