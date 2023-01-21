過年回家送什麼？難倒中國大城市年輕人

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一些在大城市工作、生活的中國年輕人，為了春節回鄉送什麼禮物給家人而傷透腦筋；有人則認為，最好的過年禮物還是「常回家看看」。圖為2023年春運北京開出的首趟普速列車。（中新社提供）中央社 112年1月21日

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（中央社台北21日電）春節回家過年，送什麼禮才能皆大歡喜？一些在大城市工作、生活的中國年輕人發現，自己精心準備的禮物，家人往往不喜歡或是用不到，不是放到過期，就是滿布灰塵地被遺忘在角落。

陸媒澎湃新聞春節前夕訪問了多名在大城市工作的年輕人，他們曾經試過給老家親人捎上自己所在城市的特產，例如北京烤鴨或是杭州藕粉，卻「大多都被嫌棄了」；也曾嘗試過送保健食品、智慧小家電，但最後常常保健食品放過期，小家電放在角落吃灰塵。

還有人精心準備了自認貼心的禮物，最後卻「心碎」得知對方根本用不上。

被現實「打臉」的年輕人於是開始轉變思路，包括直接給錢，雖然簡單粗暴卻是讓所有人滿意的選項；或是入鄉隨俗，選擇實用的在地食物或應景禮盒，也基本不會出錯。

不過，有受訪者反應，流行的食品禮盒也有一個問題，就是春節時期集中送的太多，但保存期限卻有限，造成了浪費，「有一年大家送了我爺爺奶奶家十幾箱牛奶，我第二年回去發現還在」。

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另有人說，大城市年輕人給老家人送禮難，主要是因為觀念差距太大，年輕人追求消費升級或時尚的物品，從艱苦年代走過來的老一輩則覺得很多東西華而不實。因此，禮物要想「送到心坎裡」，還是要多交流，了解對方需要什麼。

還有受訪者直言，送禮的形式主義最沒必要，「在網上看到有些地方訂婚，有人送禮拉了一車牛奶，我覺得很奇怪，肯定喝不完的，錢都讓超市掙了，也沒什麼用」。而最好的過年禮物，還是「常回家看看」。（編輯：周慧盈/楊昇儒/張淑伶）1120121