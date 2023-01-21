中國哪些省分最能吃辣 第一名不是四川

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陸媒網易新聞歸納整理中國最能吃辣的省分，其中雲南排名第6。圖為當地大理古城旁觀音路14日的趕集日，現場各類貨品琳瑯滿目，火紅的乾辣椒串烘托出濃濃的年味。（中新社提供）中央社 112年1月21日

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（中央社台北21日電）嗜辣者往往「越陷越深」，其中川菜更是讓許多人無法自拔，但據陸媒歸納整理的中國最能吃辣省分，第一辣省其實並非最知名的四川，而是湖南，「吃香的、喝辣的」是當地餐桌上的主旋律。

湖南人究竟多能吃辣呢？可以這麼說，湖南人簡直無辣不歡，已經到沒有辣椒吃不下的程度。

在飲食上，吃香的、喝辣的，是湖南省民餐桌上的主旋律。對當地人來說，純粹的辣味多少顯得有些單調，香與辣才是天生的一對，當地各家餐館的菜單上，「口味」是出現最頻繁的兩個字。而「口味」恰恰反映著湖南老饕對於香與辣的追求。

第二辣省貴州人同樣愛吃辣椒，省會貴陽的街頭隨處可見用新鮮辣椒以及乾辣椒炒菜的大廚。大多數貴州人的家中都備有4種辣椒，分別用來因應4種不同的吃飯方式；而中國知名的辣醬老乾媽就是從貴州走出的品牌。

四川人愛吃辣的名聲可能是最大的，但僅列為第三個最能吃辣的省分，而川菜是中國八大菜系之一，雖然川菜樣式繁多，但終究以麻辣著稱，四川火鍋、麻婆豆腐、夫妻肺片、魚香肉絲、回鍋肉等都是川菜的代表。

排名第四的是與湖南相鄰的江西省，據指當地最能吃辣的地方並非省會南昌，而是萍鄉，很有可能是萍鄉緊鄰湖南的緣故。

據網易新聞，第五名能吃辣的是湖北省，湖北的辣味介於辣和麻辣之間，省內也是家家戶戶都喜愛吃辣椒，尤其帶有辣味的滷味更是湖北人的最愛。

第六名是雲南，世界上最辣的辣椒品種象鼻椒主要種植於雲南省，據指這種辣椒的辣度是著名辣椒品種朝天椒的20倍。（編輯：周慧盈/楊昇儒/張淑伶）1120121