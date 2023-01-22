上海成過年旅遊熱點 社群熱議春節攻略

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中國鬆綁防疫管制後的第一個農曆春節，18日起進入旅遊高峰，其中上海人出遊情形最為熱烈。圖為上海迪士尼。（中新社提供）中央社 112年1月22日

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（中央社台北22日電）中國鬆綁防疫管制後的第一個農曆春節，據多個旅遊資訊平台顯示，18日起進入旅遊高峰，其中上海人出遊情形最為熱烈。但上海同時也是不少人旅遊的目的地，「上海春節攻略」成社群話題。

今年中國的春節假期21至27日，共7天。在鬆綁防疫措施，不用再查核行程碼、核酸證明等情形之下，跨省市旅遊不再處處受限，因此不少人把握假期安排出遊。

根據新京報、上海證券報報導，綜合途牛、飛豬、攜程等旅遊資訊與票務平台數據顯示，今年春節出遊預訂年增超過6成，中長程旅遊需求持續恢復，跨省遊訂單占比已超過8成，出境旅遊的訂單數量創下近3年最高。

進一步分析數據顯示，今年春節約有72%的民眾選擇跨省旅遊，旅遊時間在5到6天最多，比重為31%；選擇3到4天行程的民眾約28%。

旅遊的主題以海濱海島、山水休閒、溫泉療養、主題樂園、冰雪娛樂等最受歡迎，「南避寒，北冰雪」是旅遊消費關鍵字。

整體而言，今年中國的出遊高峰從18日開始，其中上海、北京、南京、天津、廣州等地的民眾出遊的情形踴躍。

報導提到，上海不單是「熱門客源」的榜首，也是不少當地人以及外省市遊客目的地。上海和三亞、哈爾濱、西安等地，名列在長程旅遊的熱門目的地。

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上海受到追捧的情形也反映在社群平台上，包含微博、抖音、小紅書等，「上海春節攻略」成了熱門話題。

報導也提到，中國大陸赴香港、澳門的旅客數量也大幅上升。平台數據顯示，過年期間赴澳門的機票預訂量年成長超97%，旅館訂單年增57%，觀光景區的門票預訂量年增超過133%；赴香港的機票訂單量年成長超過31倍，旅館和門票預訂量年增至少2倍。（編輯：吳柏緯/楊昇儒/邱國強）1120122