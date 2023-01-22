重慶GDP首度超越廣州 居中國城市第4

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（中央社台北22日電）根據官方統計，位居中國內陸的重慶市區域內生產毛額（GDP）為人民幣2兆9129.03億元，首度超越沿海大城廣州市的2兆8839億元，位居中國城市第4位，僅次於上海、北京及深圳。

綜合中國媒體報導，中國各省級與地市級行政區近來密集公布2022年經濟運行情況。其中，重慶市及廣州市分別於19及20日公布上述數字，象徵重慶成為中國第1個躋身經濟一線城市的西部城市，引發不少討論。

深圳市截至今天尚未正式公布2022年經濟運行情況。但根據預測，深圳2022年GDP應可達3.2兆元。至於上海、北京同年GDP已達4.47兆元及4.16兆元。

根據報導，2021年底，廣州GDP就僅較重慶高出約330億元，當時就出現「重慶何時超越廣州」的聲音，重慶的後發優勢也被看好。進入2022年，重慶、廣州均面對國內外複雜形勢和超預期因素影響，GDP年增率分別為2.6%和1%。

但報導指出，經仔細分析，不難看出重慶、廣州經濟運行狀況差異性較大。首先，重慶市國土面積是廣州市的9倍，廣州的經濟密度顯然遠高於重慶。

其次，廣州的第三產業（服務業）更成熟、更發達。數據顯示，2022年廣州第三產業年增2兆611.4億元；同期重慶則年增1兆5423.12億元。重慶的第三產業增加值，不到廣州的3/4。

第三，2022年廣州的第一產業（農林漁礦業）增加值僅318.31億元，重慶則高達2012.05億元。證明重慶既有能力向本地市場供應更豐富的農產品，也說明重慶整體城鎮化率與廣州相較，仍有較大差距。

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除了重慶超越廣州，與重慶並稱「雙子城」的成都，2022年GDP也突破2兆元大關，僅次於上海、北京、深圳、重慶、廣州、蘇州。而成都與重慶的經濟規模總和更已直逼5兆元大關，超越龍頭的上海。

北京師範大學政府管理研究院副院長、產業經濟研究中心主任宋向清表示，成渝地區作為言中國西部經濟「隆起帶」，近年來發展迅速，是中國區域經濟發展的「典範區域」。（編輯：邱國強）1120122