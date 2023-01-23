Apple Music中國2022年度榜 周杰倫霸榜

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（中央社記者李雅雯台北23日電）Apple Music中國2022年度榜單Top10有9首為周杰倫歌曲，「七里香」摘冠；這份榜單羅列了100首熱門歌曲，其中高達62首為周杰倫作品，外界以「霸榜」形容這個現象。

Apple Music中國2022年度榜單Top10有9首為周杰倫歌曲，另一首則為陳奕迅作品「孤勇者」。這份年度榜單前3首熱門歌曲分別為「七里香」（2004年）、「晴天」（2003年）、「夜曲」（2005年）。

周杰倫歌曲在Apple Music中國年度榜單「霸榜」非僅限於去年，2021年也是這般景象，回推過去幾年皆然，這引起了中國社群熱烈討論，「為什麼周杰倫的歌可以一直霸榜」、「周杰倫為啥這麼火」、「2022年了，為什麼霸榜的還是周杰倫」。

時尚音樂人黃浩然橫跨服飾、演藝兩界，曾經從事唱片企劃製作工作，他接受中央社訪問表示，周杰倫作品把古典、饒舌、嘻哈等融合在一起，有量也有質，極具創新性、顛覆性，有時代感也有記憶點。

黃浩然分析，歷史脈絡造就台灣成為華語流行音樂產業集中地，小小島嶼卻有百花齊放音樂，包羅萬象、充斥活力，周杰倫成長在這樣的環境中；同時間則恰好是中國音樂產業斷層。

他認為，周杰倫歌曲饒富音樂實驗性、開創性，帶動民族自信也是其在中國大陸廣受歡迎原因。

黃浩然指出，周杰倫在2000年發行首張專輯「Jay」，從此開啟一個新時代，雙節棍、青花瓷、蘭亭序等詞彙寫入歌詞，他讓中國大陸聽眾感受到「我們的東西不輸人」，這些文化意象可以成為一股流行。

他說，周杰倫在音樂市場同期競爭對手是韓國音樂浪潮，他的音樂表現成就可以抗衡，也憑「不能說的秘密」橫掃韓國，歌曲內容有主張也有驕傲，有個文化標竿意義，帶動了認同和自信。

黃浩然提到，周杰倫歌曲主要聽眾為80後、90後，這些人現在就是有能力使用iPhone、付費Apple Music的人，「這些人一開始聽過周杰倫，後面再聽其他的就不習慣了」。

「這20幾年來沒有作品、沒有巨星了嗎？」這個討論經常被提起。黃浩然坦言，現在作音樂的環境講求流量，談的都是洗腦、爆紅，前奏、主歌、間奏、副歌等結構性都被打破了，往往最後卻是什麼都記不得。

他認為，周杰倫的作品在20多年後，大家仍然在聽，經過多元競爭、時間淬鍊，作品可以稱上是經典；每個時代對於經典定義不太一樣，更年輕一代的經典或可在未來看到，但「超越周杰倫，確實不容易」。

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中國社交平台微博專頁「新音樂產業觀察」坐擁104.7萬名追蹤者，其在2019年有段評論寫道，「當下流行的歌曲，比如抖音神曲，跟過去的流行金曲的根本區別在於，不再是審美導向，而變成使用者行為導向」。

評論提到，一首歌能火，與其說是用戶喜歡聽，不如說是因為其符合使用者使用某個管道的行為特徵，用戶行為對於音樂的影響越來越大，「所以在這個時代，如果一個人、一首歌想火，首先需要研究的是用戶行為，而不是創作」。（編輯：楊昇儒/吳柏緯）1120123