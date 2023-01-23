中國音樂市場有台流 人文反省詞曲引共鳴

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台灣音樂在中國也養成了一批閱聽眾，社交平台可以找到專門介紹台灣音樂自媒體。圖為7日，上海市一家唱片行，架上陳列多位台灣歌手唱片專輯。中央社記者李雅雯上海攝 112年1月23日

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（中央社記者李雅雯台北23日電）中國音樂市場現況講求流量帶動、用戶導向，抖音神曲攻占流行；台灣音樂在中國仍有藍海，自由創作環境孕育帶有濃厚人文反省味道詞曲，普世價值引起閱聽眾共鳴。

台灣音樂在中國也養成了一批閱聽眾，社交平台可以找到專門介紹台灣音樂自媒體。

25歲Fido在北京從事藝人經紀相關工作，他接受中央社記者訪問表示，台灣音樂創作在大陸有特別的屬性，也是一個流行；儘管最顛峰時期已過。

他說，許多中國大陸樂迷為台灣獨立樂團癡迷，尤其是live house現場魅力，曾經趁著到訪台灣機會跑了趟女巫店，目的就是為了一睹張懸的現場表演。

Fido最喜歡的歌手是張惠妹，小時候就對她Bad Boy的MV有破碎式印象，2009年「阿密特」專輯收錄歌曲「分生」則是愛上張惠妹的起點，著迷於帶點菸嗓、較重的音色；張惠妹對於LGBT群體的關注和發聲，更是他特別熱愛她的原因。

Fido觀察，台灣歌曲人文性很重，注重詞意表達，強調對於當下環境的思考、反省，這是中國大陸、韓國音樂不太能作到的點，「還真講不出來有哪個內地歌手的歌曲符合這個特色」。

他說，大陸創作環境收得較緊，音樂市場現況也是流量導向，帶著罐頭音效的短影音會在短時間內密集反覆出現。不過這件事不需要被責備，因為確實有流量關注才能有持續產出。

「但我會質疑這是音樂嗎？」Fido說，經歷過台灣歌手、獨立樂團洗禮，再看那些短影音會感到聒噪、抓耳；他坦言，「我對於那類的音樂缺乏欣賞能力」，不過新一代小朋友若是一開始就是接觸這類音樂，也許會有不一樣感受。

25歲的轟轟來自海南島，目前在成都工作。他說，喜歡聽live，台灣樂團較為貼近喜歡的調調，赴台大交換學生時，對於甜約翰、傻白等樂團都有接觸，對於台灣音樂有些偏好，也許是因為生命中一段重要時間剛好和台灣有了交會點。

轟轟強調，大陸音樂和台灣音樂沒有高低造詣差別，偏好某些音樂都是個人生命經驗驅使。

他認為，島是有包容性、生命力的，台灣是個島、海南島也是個島，台灣在原住民音樂、台語音樂上的張力讓人印象深刻。

轟轟說，某個地方可以表現出一些音樂特質和地區環境有關，在大陸，非音樂性因素確實時時影響著創作，「陳珊妮在內地就絕不會是陳珊妮，陳珊妮在這邊（的市場）絕對活不下去」。（編輯：楊昇儒/邱國強）112012