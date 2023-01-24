中國男足假球案擴大 足協又有官員被查

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（中央社台北24日電）中國男足假球醜聞持續擴大，據通報，中國足球協會常務副秘書長兼國家隊管理部部長陳永亮因涉嫌嚴重違紀違法被查。此前，中國足協秘書長劉奕也被免職。

湖北省紀委監委網站發布，陳永亮因涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組和湖北省監委審查調查。

據星島日報報導，陳永亮落馬事前已有徵兆。本月15日，陳永亮缺席足協執委會會議，同時，原定出席足協杯並擔任頒獎嘉賓，也因故取消。

報導提到，陳永亮的仕途可說是「一帆風順」，從中超聯賽公司員工一路做到了總經理、董事，並且出任中國足協聯賽部部長和裁委會主任，更當上了常務副秘書長。

據公開資訊，陳永亮過去曾涉入分贓培訓款項的疑雲，不過最後全身而退。

被稱為「李鐵案」的中國男足踢假球案件於去年11月中率先被中國媒體披露，隨後湖北省紀委監委網站於11月26日正式通報，前中國國家男子足球隊總教練李鐵涉嫌嚴重違法，正接受調查。

李鐵被查後，3位曾經共同奮戰的國腳同樣因涉入假球案而被帶走。之後案情更持續向上延燒，中國足協、國家體育總局都有官員疑似涉案而落馬。

除了陳永亮外，中國足協於15日在蘇州召開第11屆執委會第8次會議，會中宣布祕書長劉奕被免職；此前，國家體育總局政法司副司長胡光宇因涉及「嚴重違紀違法」被徹查。

據統計，本案牽連的選手、官員已經達到20多人。（編輯：吳柏緯）1120124