經歷3年疫情始復常 港人終完未了願解牽掛

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

疫情爆發3年來港澳實施入境隔離措施，令Wendy無法由香港帶亡母的骨灰到澳門好好安葬。直至今年初澳門實施入境免隔離後，Wendy終能完成3年來的心願。圖為Wendy1月16日前往澳門的車票。（受訪者提供）中央社記者陳沛冰台北傳真 112年1月25日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳沛冰台北25日電）疫情爆發3年，Wendy一直未能帶亡母的骨灰回出生地澳門安葬，直至稍早前入境港澳不需隔離，終於完成心願。去年匆匆移民台灣不能在港過年的張小姐，也可回港與父母度歲解牽掛。

港人Wendy的母親於澳門出生，在港生活數十年，2020年2月COVID-19疫情爆發不久，她不幸離世。

「媽媽生前要求，一定要帶她回澳門，與外公一起安葬」，Wendy向中央社說。

她為亡母在港完成出殯及火化儀式後，已準備好帶亡母的骨灰返回澳門安葬，但陸港疫情急劇惡化，澳門突然暫停來往港澳的交通。

Wendy說，澳門就像她另一個家，「數十年來我們都隨時可以前往澳門，從沒想過不能到澳門。」

Wendy無奈地先將母親的骨灰放在香港的殯儀館。3年來香港的疫情起起落落，去年第5波疫情最嚴重，曾單日新增逾5萬例確診，她因此長時間無法到殯儀館拜祭母親。

即使後來往來港澳的交通有限度恢復，但入境澳門後要隔離，一度長達21天，因工作關係，她無法長時間請假。透過「回港易」計劃由澳門回香港也有配額限制，安排不容易。

「3年來都記掛著安葬媽媽的事，也是我的心願」，Wendy說。

她惟有等，每當看到新聞報導入境澳門後的隔離天數減少，如同向心願一步步邁進。

終於，去年12月底澳門跟隨中國大陸的「新10條」，大幅放寬入境防疫限制，入境澳門取消落地核酸檢測及健康碼紅碼安排，除非確診，否則無須居家隔離。Wendy便立即聯絡澳門寺廟方面，準備安葬母親骨灰的事情。

今年1月8日起，入境澳門前需做核酸檢測也取消，往返港澳的交通接近回復正常，Wendy立即預訂酒店及交通，於1月16日前往澳門。

看著手上的車票，Wendy覺得特別珍貴。「終於可以完成心願，安心過農曆新年」，Wendy說，好好安葬母親，也可像以往隨時到澳門，「有一種很強烈復常的感覺」。

除了Wendy，已移民台灣的張小姐今年回港過農曆新年，也不再需要隔離檢疫。

張小姐丈夫有感香港政治環境惡化，2021年9月到台灣工作及移民。她向中央社說，當時沒有跟丈夫一起移民台灣，因為不捨得香港，「這是我從小長大生活的地方」。

她與2名兒子繼續留在香港，原來計劃去年3月才赴台，但去年1月香港開始爆發第5波疫情，學校停課，對幼子影響很大。

張小姐的幼子患有自閉症及過度活躍症，當時不能上學及維持正常社交生活，更甚的是，公園也圍上膠條，幼子連玩滑梯盪韆鞦的機會都沒有。

張小姐說，突然有一天，幼子向她說：「媽媽，我要去台灣公園玩」，她頓時情緒崩潰大哭，感到「為何在香港連到公園玩都不可以？只是一個卑微的要求」，決定要盡快赴台。

去年的年廿五，張小姐與2名兒子乘飛機抵台，踏上移民台灣之路。抵台後，先在酒店隔離7天，之後回家一人一室隔離7天。

去年未能在港與父母過年便匆匆離港，張小姐心裡不好受。幸好這個農曆新年終可回港免隔離檢疫，與父母度歲。

張小姐說，如果現在回港仍要在酒店隔離7天或14天，她不會回去。她還記得2021年9月陪伴丈夫來台安頓時 ，在港台酒店隔離共28天，「很辛苦，酒店又貴」。

此前台灣容許入境探親，張小姐的岳母也來台探望他們。這個農曆新年，她可以靈活安排行程，先在台灣一家人吃團圓飯，年初二早上吃完開年飯後，下午與幼子赴機場返港，晚上與她父母吃飯。

復常後，人與人之間沒有阻隔，重建緊密關係。（編輯：楊昇儒/唐佩君）1120125

疫情爆發3年港澳實施入境隔離措施，Wendy一直未能從香港帶亡母的骨灰回出生地澳門安葬。直至此前澳門取消入境隔離，她終可完成心願。圖為Wendy今年1月16日前往澳門時，拍攝港珠澳口岸香港方購票站。（受訪者提供）中央社記者陳沛冰台北傳真 112年1月25日