踏入兔年 香港澳門經濟民生現生機

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（中央社記者張謙香港25日電）踏入兔年，香港和澳門似乎生機重現，除了餐館生意旺盛及中國大陸遊客重新來訪外，香港的賽馬活動也是人山人海，投注金額更創下回歸以來新高。

每年農曆年初三，香港賽馬會都會舉行賽事，由於是農曆新年首場比賽，因此被視為賀歲馬；對於這場賽事的進場人數和投注金額的多寡，媒體和市民都會有所解讀，比如人數和投注金額過低，是反映經濟民生不佳。

此外，賀歲馬有時也反映出市民對社會和政治現狀是否滿意，比如2019年財政司司長陳茂波擔任賀歲馬開幕儀式嘉賓，期間有馬迷向他發出噓聲，以示對經濟及社會現況表達不滿。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發3年來，馬會也因為官方防疫需要而對入場人數有所限制，以致人數大幅減少，且因為經濟低迷，投注金額大跌。

但踏入兔年，港府基本上取消了防疫措施，馬會昨天在新界沙田馬場舉行的賀歲馬比賽，首次撤銷對入場市民的防疫限制，令比賽回復了過去的熱烈氣氛，有7萬9000人進場，加上港島快活谷馬場的現場投注人數，有超過8萬4000人，創下3年來新高。

這場賀歲馬的投注金額更高達港幣20億6000萬元（約新台幣80億元），打破香港回歸後的單日紀錄，也是賀歲馬歷來新高。

沙田馬場昨天人山人海，馬迷擠滿了看台，馬會也恢復舉辦開幕儀式，同樣邀請陳茂波主禮，期間他再沒有面對2019年賀歲馬噓聲的尷尬場面。

馬會昨天也安排了醒獅及邀請女歌手容祖兒獻唱，令賀歲馬的氣氛重現。

一些進場的馬迷接受媒體訪問時都表示，很高興看到疫情漸漸過去，希望稍後可以不必佩戴口罩，回復正常生活。

除了馬場外，初三香港另一個重要活動是市民前往新界沙田車公廟祈福，昨天有2萬7000人到訪該廟，較去年多了1000人。

2019年中「反送中」運動爆發後，翌年的車公廟祈福活動，警方高度戒備，當時社會氛圍仍然嚴峻，有前往祈福的市民希望政府回應運動訴求，而今年的祈福活動已沒有過去的緊張氛圍。

不過，相對於澳門，香港的旅遊市場似乎尚未恢復過往的繁榮，近日訪港旅客未如理想。

綜合媒體報導，在香港和大陸恢復正常通關之後，年初一來港的大陸旅客只有1萬多人，而澳門自年初一至初三接待的遊客（主要是大陸和香港）多達20萬人次，令當地酒店和消費市場生意興旺。

儘管如此，香港一些旅遊區比如九龍尖沙咀日來也有不少大陸「自由行」旅客，區內廣東道的高級品牌店不時有陸客排隊進店購物，這種現象在「反送中」爆發後已沒有出現過。

有旅行社指出，目前來港的大陸客都是「自由行」旅客，預期3月將會有大陸團來訪，旅客人數將會持續增加。（編輯：唐佩君）1120125