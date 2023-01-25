疫情衝擊收入銳減 中國打工人不敢返鄉過年

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中國放寬COVID-19防疫措施之後的第一個農曆春節，有些人卻因為疫情收入銳減壓力，而不敢回家過年。圖為在疫情之下，一名北京的外送員持續送貨賺錢。（中新社提供）中央社 112年1月25日

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（中央社台北25日電）中國放寬COVID-19防疫後的第一個農曆春節，許多人大包小包的準備回老家過年；然而也有人因為疫情收入銳減，沒有領到年終獎金，或是「陽過」擔心將病毒帶回老家，而不敢回家。

春節來臨之前，中國社群平台微博、知乎、抖音，陸續出現不少關於「沒掙到錢不敢回家」的討論與影音分享。許多網友提到，今年因為疫情而沒了工作，或是因為封控導致收入減少，以至於沒有餘裕買禮物返鄉探親，即便回去也怕沒面子，因此決定留在城市不回去了。

這類的討論引發了不少的共鳴，也有人提到想要趁著大家都返鄉過年，城裡機會比較多，多打幾份工，多賺些錢。

除了臨時工這一類的打工人外，不少在網路科技業工作的人同樣面對收入銳減的壓力。

微信公眾號燃財經發文提到，包含百度、微博、美團等大型平台企業在內，都出現延遲發放年終獎金的消息，部分企業甚至取消發放。

年終獎金這筆預期的收入「飛走」，令許多業內年輕人過年的心思也變了，「原本正忙著給家裡辦年貨，聽到可能沒有年終獎的消息，原本準備買的櫻桃、草莓都不買了，就買了兩袋堅果回家差不多了」。

一名今年25歲在房地產業工作的年輕人提到，去年的銷售額較前一年大幅下降，已記不清裁員多少次，似乎每個月都在裁，每個月的員工都有流動和變化，自己也被調整了多個部門，「能熬到現在，也是感慨萬千」。

他說，當初拿到這份工作時，人資告訴他年薪14個月，以往年底也會有2個月的年終獎金，但今年努力工作一年，到頭來年終獎金一毛也沒有，「雖然房地產行業大勢不佳已經好幾年了，但2021年，我也按比例拿到了年終獎」。

此外，也有不少人非但拿不到年終獎金，全年薪資還被以業績不佳、沒通過考核等原因扣發；也有人在年前被裁員，補償金成了「年終獎金」。

還有許多不願返鄉過年的人，是因為家鄉的親友還沒「陽過」，自己在城市裡已染疫，或是還沒確診但長途跋涉可能有染疫風險，深怕將病毒帶回老家。

雖然中國已放開防疫管制，不再限制民眾返鄉過年，然而在經濟情勢與疫情蔓延的壓力下，對不少人而言是「感動卻又不敢動」的農曆春節。（編輯：吳柏緯/楊昇儒/李雅雯）1120125