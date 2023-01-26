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專家籲港府檢討3年疫情 為下次做好準備

2023/1/26 12:05
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（中央社記者張謙香港26日電）香港權威傳染病學專家袁國勇今天建議港府檢討和調查過去3年的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，為下一次可能出現的大流行做好準備。

官方香港電台報導，政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇在電台節目上受訪時，提出以上建議。

他說，政府曾成立獨立委員會調查2003年的嚴重急性呼吸道症候群（SARS），其後成立了衛生防護中心，又投放更多資源研究傳播病和收集情報，這些工作為應對這次新冠疫情非常重要，比如病毒在大陸出現之初，港府早已收到訊息，從而檢視口罩和藥物儲備，以及實施口岸體溫檢測等措施。

但他認為，香港仍有不足的地方，包括初期在病毒追蹤、隔離以及檢測數量方面，並應該檢討去年初第五波疫情出現後、病毒在養老院大規模傳播的原因。

從SARS到新冠病毒的爆發，袁國勇一直協助港府調查病毒傳播的原因和途徑，不時親自到爆發社區進行調查，以協助港府追蹤及預防病毒進一步傳播，享有崇高地位。（編輯：唐佩君）1120126

#袁國勇
#香港
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