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美駐港總領事評人大解釋國安法 中方表不滿

2023/1/26 13:33
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（中央社記者張謙香港26日電）中國和美國近日再就香港問題齟齬，中方批評美國駐港總領事攻擊中國全國人大常委會對香港國安法的釋法，「詆毀」香港法治和自由。

官方香港電台報導，去年9月來港履新的美國駐港澳總領事梅儒瑞（Gregory May）早前以視訊方式出席了一項討論香港經濟前景的研討會，期間他提到，中國全國人大常委會上月對香港國安法的釋法，擴大了香港行政當局的權力，並缺乏司法機構監察，可能進一步破壞香港的司法獨立。

針對梅儒瑞的上述談話，中國外交部駐港特派員公署今天發表聲明，聲稱梅儒瑞在美國智庫舉辦的香港經濟前景研討會上借題發揮，「公然詆毀香港法治和自由，惡意攻擊香港國安法和中國全國人大常委會有關釋法」。

聲明表示，公署發言人對此表示強烈不滿，予以嚴厲譴責。

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發言人指出，中國全國人大常委會日前對香港國安法有關條款作出解釋，是釐清立法原意，進一步完善香港維護國家安全的執行機制，為香港解決國安法實施中遇到的實際問題清晰規範了方式和路徑，完全正當、必要、及時、合法，且得到社會各界普遍歡迎和支持。

發言人批評梅儒瑞作為美國政府派駐香港的高級外交官，「對不干涉內政的國際法原則和國際關係基本準則肆意踐踏，不斷詆毀香港法治和自由，為反中亂港分子撐腰打氣，唱衰香港發展前景」。（編輯：唐佩君）1120126

#香港
#梅儒瑞
#中國全國人大常委會
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