加州半月灣槍擊案 中國使館稱5個中國公民遇害

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（中央社台北27日電）加州半月灣23日驚傳兩起槍擊案，中國駐舊金山總領事館證實，5個中國公民不幸遇害，而聖馬提歐郡（San Mateo County）警方指出，受害者包括6男1女共7個成年人，都是亞裔和西班牙裔。

綜合中國界面新聞等媒體報導，據中國舊金山總領事館的掌握，造成7死1重傷的槍擊案，當中有5名死者是中國公民，並強烈譴責槍枝暴力。

館方向遇難者表示深切哀悼，對傷者和遇難者家屬表達誠摯慰問，同時正與美方相關部門保持聯繫，關注案情調查進展，已與大部分遇難者家屬取得聯繫，將盡力提供領事協助。

半月灣槍擊案嫌犯趙春利（Zhao Chunli，音譯）為當地居民，23日下午，他持槍到工作的農場行凶，隨後再前往另個農場犯案。

據美國警方召開的記者會指出，這是一起「職場暴力」而導致的槍擊案，另據灣區媒體取得的法庭紀錄，嫌犯於10年前在聖荷西（Jan Jose）工作時，就曾威脅要「用刀子砍同事的頭」，並試圖用枕頭悶死同事。

2023年還未滿1個月，根據非營利研究組織「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive）統計，不包含槍手在內死亡或受傷人數4人或以上的大規模槍擊案，全美已發生39起，共造成70人死亡、167人受傷。（編輯：曹宇帆）1120127