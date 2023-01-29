陳福海結束廈門旋風行 盼小三通續行

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（中央社金門縣29日電）結束24小時的廈門之行，金門縣長陳福海今天表示，兩岸小三通因為疫情關閉，如今兩岸疫情趨緩，春節專案自7日施行至今也平穩暢順，在疫情可控可防的情況下，支持小三通繼續走下去。

為了協調金馬地區民眾春節交通專案2月6日到期之後能有更完善的延續，以及金酒公司整體業績提升、酒品輸中卡關等議題，陳福海昨天率團與立委陳玉珍共同前往廈門進行24小時旋風式的拜會與座談。

縣府傍晚發布新聞表示，陳福海昨天赴廈門，今天中午與鄉親一同搭船返回金門，隨即在水頭碼頭召開記者會，說明赴廈門交流成果。

對於外界關心的小三通春節專案到期後是否延續一事，陳福海受訪表示，小三通是因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而關閉，現在兩岸疫情都已趨緩，春節專案從1月7日開始至今也都平穩暢順，在疫情可控可防的情況下，當然支持小三通專案要繼續走，不能停。

陳福海表示，縣府會配合中央防疫單位、大陸委員會對於小三通做專案滾動式的檢討調整，期待小三通的常態化能很快到來，有更多旅客都能透過便利的渠道往返兩岸，為金門觀光旅遊業添柴加薪。他並說，中國方面表示會持續增加檢疫設備和相關措施，做好疫情把關工作，讓兩岸交流動活絡正常。

此行，陳福海拜會中國國務院台灣事務辦公室主任宋濤，會中，宋濤當場宣布，中國海關總署已正式核准金酒公司在華註冊編碼，即日起金門高粱酒可以繼續輸往中國。

陳福海昨天參訪大嶝金門縣府舊址時拋出「金酒公司正研擬配售大嶝居民專用酒」議題。對此，陳福海說明，兩岸在鄰近的不同地方能有相同的戶籍註記是非常難得的事，如果配酒至大嶝能夠成功，不僅具有特別意義，對金酒業績也會有一定程度的挹注。

對於配售金門高粱至大嶝，兼任金酒公司董事長的縣府秘書長謝世傑補充說，目前研擬設計的酒瓶標籤與金門在地原本三節配售酒會有所區隔，商標設計會蘊含兩地同源、和平融合的概念，金酒也會爭取免關稅、專供的方式來推動，相信對金酒行銷會有加分效果。

新聞稿表示，宋濤在會談時提到，只要有助金門的事務，國台辦都會抓緊去辦；只要有利於金門經濟民生發展各項方案，兩岸應要坐下來談。

這次隨陳福海赴廈門訪問的還有縣府觀光處長張瑞心、港務處長許嘉興、車船處長吳志偉和金門縣議員陳錦偉等人。（編輯：屈享平）1120129