疫後衝刺復甦 中國多省力拚Q1經濟「開門紅」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北30日電）中國多省力拚疫後經濟復甦，上海、廣東、浙江、安徽等地召開「新春第一會」，強調第1季盡快開工建設生產「開門紅」，多省支持線下辦展，補助企業出境參展，組織外商赴中洽談。

星島日報30日報導，衝刺疫後復甦是主旋律，多個省份強調第1季「開門紅」，基建、製造業等重大項目要加速建設。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情3年間外資、外貿陷入低潮等條件下，各省普遍提出大力支持企業境內外參展、辦展，力促外商赴中投資洽談等。

報導提到，上海市去年封城影響外資信心，該市日前召開「優化營商環境建設大會」。

上海市委書記陳吉寧說，要把優化營商環境擺在上海現代化建設重要位置，在制度型開放和投資貿易自由化、便利化等方面加大探索力度，吸引海內外一流企業、一流人才，激活創新第一動力，實現高質量發展。

浙江省委書記易煉紅28日指出，要實現營商環境優化提升「一號改革工程」大突破，打造最優政務、法治、市場、經濟生態、人文環境。浙江省商務廳長韓傑致信外資企業表示，浙江將以超強決心、超常舉措、超大力度吸引全球投資合作，「投資浙里」全球大招商工作已啟動。

廣東省28日召開全省高質量發展大會，市委書記立下「軍令狀」，其中廣州計畫今年GDP增長6%以上。

安徽省召開「新春第一會」，安徽省委書記鄭柵潔表示，主要目的就是樹典型、立導向，表彰激勵對安徽作出突出貢獻的企業和單位。

多地亦接連發布重磅文件部署經濟工作。28日發布的上海市一號文件聚焦優化營商環境，提出10項行動共32條舉措，持續打造市場化、法治化、國際化一流營商環境。

江蘇省政府1號文件將安排人民幣7億元（約新台幣31.2億元）支持外貿穩中提質工作，開展「百展萬企拓市場」行動，支持企業參加百餘場境外線下重點展會。

遼寧省政府1號文件加強企業金融信貸支持、支持企業直接融資、推動消費復甦回暖、積極盤活存量資產等。

中國過去3年嚴苛清零政策導致經濟惡化，去年GDP增速僅3%。

野村證券首席中國經濟學家陸挺表示，今年中國經濟復甦在即，不過去年底疫情大爆發恐使今年第1季GDP成長呈現負值，元宵節（2月5日）後，如果大量返鄉農民工不能或不願及時回城，疫情對春季經濟的影響恐顯著上升。（編輯：李雅雯/曹宇帆）1120130