中國家庭存款激增 疫後大額消費恐仍低迷

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（中央社台北30日電）中國家庭COVID-19疫情期間持續儲蓄，去年家庭存款增加人民幣17.8兆元，較2021年大增約80%。分析指出，不應過分誇大超額儲蓄和被壓抑的消費額，大額消費恐仍低迷。

第一財經30日報導，中國家庭儲蓄在疫情期間持續累積，機構普遍預計去年超額儲蓄約為2兆元；中國人民銀行數據顯示，2022年全國家庭存款成長了17.8兆元；2021年則增加了9.9兆元。

外界普遍認為，隨著人們對於未來支配信心改善，中國家庭可能開始消費這些儲蓄，會將部分資金投入房地產或國內股市等。

摩根士丹利（Morgan Stanley）經濟學家預測，中國今年經濟成長主要仰賴儲蓄過剩、家庭資產負債表改善的消費支撐，以及就業市場和收入預期的復甦。

報導指出，野村證券首席中國經濟學家陸挺認為，不應過分誇大超額儲蓄和被壓抑的消費額，特別是考慮到家庭資產負債表的轉弱。

陸挺表示，購物中心人流量、新房購買量和汽車銷售數據顯示，大額消費可能仍然低迷，1月24日（大年初三），30個城市樣本新屋銷售量7日均值增幅從1週前的-23.1%降至-43.9%。

京東集團首席經濟學家沈建光指出，儲蓄釋放對於今年消費帶動可以產生一定作用，但也很難起決定性影響。

沈建光說，房地產行業下行打壓了其他相關行業消費，例如家電、裝修和家具的支出。由於房地產供需兩端面臨多重困難，2023年房市企穩回升進程不會太快，購房支出減少所帶來的高額儲蓄可能難以快速釋放。

他說，理財等金融資產贖回帶來的儲蓄，本就可能用於消費，後續即便釋放也將流向資本市場；最後，只有增強消費者信心，才能把更多收入用於消費。

景順亞太區（日本除外）全球市場策略趙耀庭則持不同意見。趙耀庭先前對媒體指出，消費帶動經濟復甦的關鍵將是中國家庭的超額儲蓄。

趙耀庭說，去年超額儲蓄約為2兆元，且從疫情開始以來銀行存款成長近50%，隨著人們對可自由支配信心改善，可能會開始消費這些儲蓄。

國民儲蓄毛額扣掉國內投資毛額的差額就是當年度的「超額儲蓄」，可反映資金閒置狀況；當超額儲蓄數字愈高，代表國內資金閒置情況愈嚴重。（編輯：李雅雯/邱國強）1120130