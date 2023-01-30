恢復日本公民赴中簽證 中：日本已先對等恢復

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（中央社台北30日電）針對中國駐日本大使館29日宣布恢復審發日本公民赴中普通簽證，引起議論，中國外交部發言人毛寧今天回應，日本駐中國大使館20日已宣布恢復審發中國公民的赴日簽證。

中國外交部下午舉行例行記者會。香港商台報導，有媒體詢問，中國駐日使館上述宣布，是否代表中方首先取消反制是理解日方防疫政策，不會再要求對方盡快取消對中國公民入境的查驗措施。

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毛寧回答，日本駐華使館20日已宣布恢復審發中國公民的赴日簽證。而中方一貫堅決反對將疫情防控政治化，認為各國應取消針對中國的限制性、歧視性限制措施，並願與各方一同為中外人員的正常往來，創造更多的便利。

另有媒體問到，中方對相形之下中韓仍維持對彼此的簽證限制措施有何評論？毛寧則說，中方對韓方宣布延長暫停簽發中國公民赴韓簽證感到遺憾，此舉不利中韓兩國人員往來和交流合作。中方希望韓方盡快取消不合理的作法，並願在此基礎上採取相應的便利兩國人員往來的措施。（編輯：邱國強/張淑伶）1120130