中國經濟活動復甦 1月製造業PMI為50.1

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（中央社台北31日電）中國國家統計局今天公布1月份製造業採購經理人指數（PMI）為50.1，回到擴張區間。這是COVID-19清零防疫措施大幅放寬後首波釋出經濟指標之一，經濟活動有所復甦、市場需求仍顯乏力。

PMI以50作為榮枯線，當指數高於50，代表景氣呈現擴張；指數低於50，意謂緊縮。

中國1月份製造業PMI為50.1，較上個月（去年12月）增加3.1個百分點，重返擴張區間；上次製造業PMI處在擴張區間為去年9月份。

中國國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河透過新聞稿解讀數據。趙慶河表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情防控在1月份轉入新階段，生產生活秩序逐步恢復，調查21個行業，其中有18個高於上月，製造業景氣水平較快回升。

趙慶河認為，1月份製造業PMI重返擴張區間，反映企業生產經營景氣狀況相較去年12月份發生明顯積極改變；不過1月份反映市場需求不足的製造業和服務業企業仍多，市場需求不足是目前企業生產經營面臨的首要問題。

趙慶河提到，生產指數為49.8、新訂單指數為50.9，分別高於上月5.2和7個百分點，供需同步改善，製造業景氣水平明顯回暖；不過受到春節假日等因素影響，生產改善力度尚小於市場需求。

他說，從行業情況來看，農副食品加工、醫藥、通用設備、鐵路船舶航空航天設備等9個行業的生產指數和新訂單指數均位於擴張區間，醫藥製造業產需成長明顯，兩個指數均升至65，處在高位景氣區間。

非製造業1月份商務活動指數為54.4，較上月上升12.8個百分點，重返擴張區間，顯示非製造業景氣水平觸底回升。

趙慶河指出，1月份服務業商務活動指數54，結束連續6個月回落走勢，春節假日消費市場回暖，服務業景氣水平大幅回升。受到疫情影響較大的零售、住宿、餐飲等行業商務活動指數均高於上月24個百分點以上。

1月份綜合PMI產出指數為52.9，比上月上升10.3個百分點，升至擴張區間，顯示企業生產經營景氣水平有所回升。（編輯：李雅雯/吳柏緯）1120131