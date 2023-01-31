IMF上調2023年中國經濟成長預測至5.2%

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（中央社台北31日電）國際貨幣基金（IMF）31日發布最新「世界經濟展望報告」，大幅上調中國經濟增速預測0.8個百分點，並表示隨著經濟重新開放，中國經濟成長率今年將回升至5.2%，而明年降至4.5%。

據IMF發布的「世界經濟展望報告」，2022年全球經濟增長率估計為3.4%；預計2023年全球經濟增長率2.9%，比2022年10月的預測值高0.2個百分點；2024年全球經濟增長率預計升至3.1%。

綜合上海第一財經、中國經濟網等陸媒報導，在連續調低或維持對2023年的經濟增速預測後，IMF這次的報告為數個季度以來首次調升今年的經濟增速預測。

此外，全球通膨率將從2022年的8.8%降至2023年的6.6%和2024年的4.3%，但仍高於COVID-19疫情之前（2017至2019年）約3.5%平均水平。

報告還預計，新興市場和開發中國家2023年的經濟增長率將升至4.0%，而美國、歐元區和英國在內的已開發國家的經濟增長率將大幅下降至1.2%，主要是受到通膨高企以及貨幣政策收緊的拖累。

報告指出，隨著防疫政策優化調整，2023年中國經濟增速將繼續提升，預計增長率將升至5.2%，但明年降至4.5%。

報告並表示，民眾健康若受到嚴重影響，可能阻礙中國經濟的恢復，因此中國應加快推進COVID-19疫苗接種，保障經濟復甦以及產生積極的跨境溢出效應。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1120131