吉林高三女生失蹤87天 父親憂女兒成胡鑫宇第二

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（中央社台北31日電）江西少年胡鑫宇失蹤106天，父母親友望眼欲穿卻等到一具死亡多時的遺體。與此同時，吉林省高三生鄭春梅失蹤87天也引發各方關注，鄭父十分著急說，深怕女兒成了第2個胡鑫宇。

綜合中國媒體與香港01今天報導，18歲的鄭春梅就讀吉林省吉林市昌邑區第十三中學，2022年11月4日晚上8時左右，鄭春梅步出與同班同學合租房隨即失聯至今。

鄭父看過警方提供的監視器畫面得知，當晚鄭春梅曾現身吉林大橋後人間蒸發，一處監視器曾錄得某個短暫助跑躍下欄杆的模糊身影。

警方與當地救援隊隨即展開搜救，但始終沒有結果，直到12月末松花江面結冰搜救難，不得不暫時喊停。

此外，鄭父說，經由另個監視器畫面得知，女兒失蹤前一天也就是11月3日晚自習後，是最後一個離開學校，沒有直接回租屋處，而是前往學校附近的公園，並行經失蹤地點吉林大橋，逾2小時才返回合租的小區。

鄭父指出：「在深夜12時02分的監控裡，我們看到一個包裹很嚴實的男子疑似尾隨在我女兒身後，因男子包裹得很嚴實，很難分辨出是誰，直到12時06分，女兒回到租屋處，這個男的才走人」。

鄭父表示，警方曾告訴他，根據落水的監視器畫面顯示的時間點研判，目前暫無其他人報案，家屬不要抱有太大的希望。但活要見人死要見屍，即便孩子是真的遇難了，也要找到背後的真相。

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得知尋獲胡鑫宇遺體的消息後，鄭父說，現在特別著急，因為女兒跟胡鑫宇失蹤的時間只差20天，如今還是沒有新線索，「我看到胡鑫宇的案件現在特別著急上火，我也擔心我女兒會這樣」。

吉林市藍天救援隊指出，事發後救援隊曾先後出動100多名救援人員沿松花江搜尋，但氣溫下降江面結冰搜尋難，「等到開春冰化了，還會繼續進行搜尋工作」。（編輯：曹宇帆/邱國強）1120131