1月財新中國製造業PMI為49.2 連6個月低於榮枯線

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（中央社台北1日電）1月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）為49.2，較上月增加0.2個百分點，連續第6個月處於收縮區間，顯示疫情對於中小型、出口導向企業負面影響仍在。

中國國家統計局昨天公布1月製造業PMI為50.1，較上月增加3.1個百分點，重返擴張區間；財新中國製造業 PMI以中小型、出口導向企業為調查樣本，1月數據呈現49.2，低於50榮枯線，處於收縮區間。

財新網1日引述財新智庫高級經濟學家王喆意見指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情對經濟的負面影響仍在，供給和需求仍趨弱，外需低迷、就業下降、物流未完全恢復，不過製造業企業樂觀情緒持續提升。

他說，這輪疫情後，加快恢復經濟、促進社會生產生活秩序正常化將是經濟工作重點；疫情發展仍有較強不確定性，應做好充分準備，應對可能出現的下一波疫情衝擊。

報導指出，從分項數據來看，在疫情影響下，1月製造業生產、需求疲弱，生產指數、新訂單指數在榮枯線下略有回升，但仍位於收縮區間。

產量方面，消費品類上升，中間品類與投資品類下降；外需方面，海外經濟衰退風險增加，新出口訂單指數同樣連續第6個月位於收縮區間。

生產和需求邊際好轉，帶動就業指數在榮枯線下上升。

受到原材料特別是金屬價格漲價的帶動，1月製造業購進價格指數抬升並連續第4個月處於擴張區間。受制於市場景氣度低迷與客戶議價能力強，出廠價格指數雖然有所上升，但仍低於臨界點，只有消費品類價格輕微上漲。

隨著疫情形勢好轉，供應鏈更趨穩定，1月供應商供貨時間指數在榮枯線下大幅上升，意味供應鏈壓力放緩；但是由於人手短缺，物流運輸尚未完全正常化。

生產經營逐步恢復正常，企業對未來一年前景的信心回升，製造業生產經營預期指數升至2021年5月以來新高。（編輯：李雅雯/周慧盈）1120201