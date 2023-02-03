2022年中國人均收入 上海北京近36萬元甘肅壂底

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北3日電）中國官方昨日公布31省市區去年居民人均可支配收入情況，其中上海和北京逼近人民幣8萬元（約合新台幣36萬元）大關最多；共有7個省市居民人均可支配收入超過4萬元，19個省市逾3萬元。

另外，西藏、貴州、甘肅分別以2萬6675元、2萬5508元及2萬3273元排名最後3名。

中國國家統計局網站2日公布了上述數據。該局上月17日發布2022年全國居民人均可支配收入為3萬6883元，比2021年名義增長5.0%，扣除價格因素，實際增長2.9%。

分城鄉看，城鎮居民人均可支配收入4萬9283元，增長3.9%（以下如無特別說明，均為同比名義增長），扣除價格因素，實際增長1.9%；農村居民人均可支配收入2萬133元，增長6.3%，扣除價格因素，實際增長4.2%。

分省來看，共有8個省份的居民人均可支配收入高於全國平均水平，分別是上海、北京、浙江、江蘇、天津、廣東、福建和山東，幾乎全部來自東部沿海地區。其中，前7名的省份人均可支配收入超過4萬元。

數據顯示，去年上海居民人均可支配收入7萬9610元，位居榜首，距離8萬元大關近在咫尺；北京以7萬7415元緊隨其後，也逼近8萬元大關。相對來說，其他省份與上海、北京均有較大差距。

上海和北京作為城市經濟體，城鎮化率高。近年來，中國收入最高的3個行業分別是資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業，以及金融業、科學研究和技術服務業，而北京、上海是這些高收入行業最集中的地區，因此居民平均收入也高。

此外，京滬兩地也是中國總部經濟最為突出的兩個城市。整體來說，兩地高薪崗位多，吸引了大量人才集聚，居民平均收入也高。

位居第3的浙江去年居民人均可支配收入突破6萬元大關，達到6萬302元。浙江縣域經濟發達，每個縣都有自身較好的特色經濟、塊狀經濟，不僅人均收入高，而且城鄉差距小。

浙江省統計局數據顯示，2022年浙江全體及城市、鄉村居民人均可支配收入分別為6萬302元、7萬1268元和3萬7565元，比上年增長4.8%、4.1%和6.6%；城鄉收入比1.90，比上年縮小0.04。

浙江之後，共有4個省份的居民人均可支配收入處於「4萬元梯隊」，分別是江蘇、天津、廣東和福建，其中江蘇居民人均可支配收入達4萬9862元，正逼近5萬元大關。

「3萬元梯隊」則多達12個省份，從第8名的山東到第19名的陜西，其中山東居民人均可支配收入為3萬7560元，高於全國平均水平。

增速方面，中國大陸有6個省去年居民人均可支配收入的名義增速超過6%，分別是西藏、湖北、山西、湖南、貴州、寧夏、福建，主要是中西部省份，只有福建是來自東部沿海發達地區。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1120203