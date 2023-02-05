隔空喊話 北京也舉辦台商新春座談會

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（中央社台北5日電）海基會2日復辦中斷3年的台商春節聯誼活動後，中國大陸國台辦今天也在北京釣魚台國賓館舉辦2023年台商新春座談會，由國台辦主任宋濤出席，50多名台商代表與會，被認為有隔空喊話的意味。

在台商春節聯誼活動前，陸方1日曾拋出兩岸直航航點恢復至16個的構想。總統蔡英文2日出席台商春節聯誼活動時則表示，台灣的溝通大門始終是敞開的，願在理性、平等及相互尊重下口北京展開對話，一起尋求雙方可接受、而且促進區域和平及穩定的可行之道。

蔡總統當時指出，維持台海和平穩定是兩岸共同的責任，也是所有人的共同期待，推動疫後健康有序的交流也是鞏固兩岸和平穩定發展的重要基礎。

相形之下，宋濤今天的談話雖提到願推動兩岸早日實現「兩岸往來正常化、交流常態化」，但仍不忘重彈北京「和平統一、一國兩制」，認同「九二共識」就可恢復兩岸協商談判等舊調。

中國台灣網報導，宋濤說，陸方衷心希望兩岸民眾「相向而行、攜手並進，共創中華民族綿長福祉」。並將致力促進兩岸各領域交流合作，為兩岸人員往來提供便利，推動早日實現「兩岸往來正常化、交流常態化，不斷增進兩岸同胞福祉」。

宋濤聲稱，陸方將全面貫徹落實中共20大精神和「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持「和平統一、一國兩制」方針，秉持「兩岸一家親」理念，「始終尊重、關愛、造福台灣同胞，助力台商台企融入新發展格局、參與高質量發展」。

他宣稱，陸方願在「一個中國」原則和「九二共識」基礎上，與台灣各界有識之士就兩岸關係和「國家統一」開展廣泛深入協商。「只要台灣當局認同『體現一個中國原則的九二共識』，兩岸協商談判就可以恢復起來。

宋濤又說，希望廣大台胞台商「堅定扎根發展信心」，積極促進兩岸交流合作，堅決反對「台獨分裂行徑和外部勢力干涉」，共同推動兩岸關係和平發展、推進「祖國和平統一進程，在中華民族偉大復興新征程上作出新貢獻」。

根據報導，出席的台商代表包括中國大陸全國台企聯會長李政宏、榮譽會長丁鯤華等50多人。（編輯：邱國強）1120205