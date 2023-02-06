政策鬆綁難救市場 中國1月房地產銷售額年減3成

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（中央社台北6日電）儘管中國大幅度鬆綁對於房地產業的監管措施並祭出大量支持措施，然而市場仍然疲軟。據市場分析機構調查，今年1月間中國房地產整體銷售額年減約3成，其中有個別企業銷售額年減近9成。

為振興受疫情重創的經濟情勢，中國自去年下半年起，持續鬆綁過去近3年對房地產業套上的緊箍咒，盼房地產重新扮演經濟火車頭。這些政策包含放寬貸款限制、鼓勵收購與併購、提供購房優惠與稅負補貼等。

然而「冰凍三尺，非一日之寒」，在整體市場信心不足，加上短期內預期供需和成交不會出現明顯增加的情形之下，今年1月的銷售數據仍然不好看。

香港經濟日報引述中國房地產市場分析機構中指研究院、克而瑞的報告指出，今年1月，中國百大房地產企業的整體銷售金額約為人民幣（下同）3542.9億元（約新台幣1.5兆），年減32.5%。銷售額超百億元的企業有13家，較去年同期減少2家。

若以個別企業分析，時代中國衰退的情形最為嚴重，在1月的銷售額為8.5億元，年減88%；業界巨頭碧桂園的銷售額雖然達到220.1億元，然而年減幅度也達到39.5%。

其餘的知名企業，年減幅則落在15%到75%之間。這樣的數據顯示，中國房地產業仍未走出寒冬。

進一步以城市分析，今年1月，一線城市整體成交量年跌29.5%，其中以深圳表現最差，年減6成；上海整體降幅最小，年減21%，為一線城市最低。

至於二三線城市則近乎全面下滑，二線代表城市平均年減32.1%、三線代表城市的衰減幅度更是超過40%。（編輯：吳柏緯/曹宇帆）1120206