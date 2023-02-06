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柬埔寨尋求高鐵援建 總理洪森9日訪問中國

2023/2/6 16:39（2/6 17:03 更新）
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（中央社台北6日電）中國外交部發言人毛寧今天宣布，柬埔寨總理洪森將於2月9日至11日訪問中國。洪森這趟出訪，預計將和中國討論包括高鐵在內若干發展合作計畫，尋求援建。

央視新聞6日報導，中國外交部發言人毛寧在今天例行記者會上宣布，應國務院總理李克強邀請，柬埔寨王國首相洪森（Hun Sen）將於2月9日至11日對中國進行正式訪問。

柬埔寨英文媒體高棉時報（Khmer Times）日前報導， 洪森1月14日在首都金邊一場記者會上談及即將出訪中國計畫，「我們可能會尋求中國的支持，在柬埔寨蓋一條高速鐵路」。

洪森上一次造訪中國在2020年，當時許多國家因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情對中國敬而遠之。今年是柬埔寨與中國建交65週年，洪森這次出訪是雙邊高層領導在建交週年互訪計畫一部分。

柬埔寨華文媒體柬中時報日前報導，柬埔寨國務部長兼公共工程和運輸部長孫占托（Sun Chanthol）表示，洪森在訪問中國期間將與中國國家領導人習近平見證簽署中企投資建設的金邊-巴維高速公路（金巴高速）特許經營協議。

金巴高速是柬埔寨第2條高速公路，連接金邊和柬越最大邊境城市巴維市（Bavet），全長138公里。孫占托表示，金巴高速將於6月或7月開工建設，預計2026年底或2027年初完工。

報導提到，金巴高速計畫架構協議在2022年11月簽署，由中國路橋投資16.38億美元興建，目前已完成可行性研究。

柬埔寨首條高速公路為金港高速，從金邊通往施亞努港（Sihanoukville，西港），金港高速由中國路橋投資20.19億美元興建，在2022年10月1日通車。（編輯：李雅雯/邱國強）1120206

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