習近平：推進中國式現代化 抓好2023開局之年

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（中央社台北7日電）中共總書記習近平今天說，「中國式現代化」打破了「現代化等於西方化」迷思，展現現代化另一幅圖景。推進「中國式現代化」是「前無古人的開創性事業」，必須抓好開局之年（今年）工作。

新華社報導，中共7日在中央黨校舉辦中央委員會新進委員、候補委員和省部級主要領導幹部「學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的20大精神研討班」，由政治局常委李強主持開班式。習近平在開班式作上述表示，並強調今年要「努力實現經濟運行整體好轉」。

習近平說，概括提出並深入闡述「中國式現代化」理論，是中共20大的一個「重大理論創新」，是「科學社會主義的最新重大成果」。「中國式現代化」是中共領導全國各族人民「在長期探索和實踐中歷經千辛萬苦、付出巨大代價取得的重大成果」，必須「倍加珍惜、始終堅持、不斷拓展和深化」。

他強調，黨的領導直接關係「中國式現代化」的「根本方向、前途命運、最終成敗」，且決定「中國式現代化」的根本性質。只有毫不動搖堅持黨的領導，「中國式現代化」才能前景光明、繁榮興盛；否則就會偏離航向、喪失靈魂，甚至犯顛覆性錯誤。

習近平又說，一個國家走向現代化，既要遵循現代化一般規律，更要「符合本國實際，具有本國特色」。而「中國式現代化『既有各國現代化的共同特徵，更有基於自己國情的鮮明特色』」。

他說，中共建政特別是改革開放以來，中國用幾十年時間「走完西方發達國家幾百年走過的工業化歷程，創造了經濟快速發展和社會長期穩定的奇蹟，為中華民族偉大復興開辟了廣闊前景」。實踐證明，「中國式現代化走得通、行得穩，是強國建設、民族復興的唯一正確道路」。

習近平還稱，「中國式現代化」打破了「現代化等於西方化」的迷思，展現了現代化的另一幅圖景，拓展了開發中國家走向現代化的路徑選擇，為人類對更好社會制度的探索提供了「中國方案」。

他聲稱，「中國式現代化」蘊含的「獨特世界觀、價值觀、歷史觀、文明觀、民主觀、生態觀」等及其「偉大實踐」，是對世界現代化理論和實踐的重大創新。為廣大開發中國家獨立自主邁向現代化「樹立了典範，提供了全新選擇」。

習近平強調，推進「中國式現代化」是一個系統工程。過程中要統籌發展和安全，貫徹「總體國家安全觀」，健全國家安全體系，增強維護國家安全能力，堅定維護「國家政權安全、制度安全、意識形態安全和重點領域安全」。

他說，推進「中國式現代化」是一項「前無古人的開創性事業」，必然會遇到各種可以預料和難以預料的風險挑戰、艱難險阻甚至驚濤駭浪。必須「增強憂患意識，堅持底線思維，居安思危、未雨綢繆，敢於鬥爭、善於鬥爭，通過頑強鬥爭打開事業發展新天地」。

習近平最後說，推進「中國式現代化」必須抓好開局之年的工作。要全面貫徹落實中共中央決策部署，堅持「穩字當頭、穩中求進」，更好統籌國內、國際兩個大局，更好統籌疫情防控和經濟社會發展，更好統籌發展和安全，全面深化改革開放，推動高品質發展，進一步引導經營主體強信心、穩定社會預期，「努力實現經濟運行整體好轉」。（編輯：邱國強/楊昇儒）1120207