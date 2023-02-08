甘肅蘭州逾20輛車追撞2傷 現場烈焰沖天駭人

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（中央社台北8日電）中國官媒央視今天報導，甘肅蘭州今晨積雪路滑，發生逾20輛車追撞起火的重大交通意外，若干事故車輛撞成一團引發熊熊火勢，烈焰沖天又夾雜黑色濃煙直竄場面駭人，造成兩人受傷。

央視報導說，凌晨甘肅中東部地區降雪，蘭州水秦路市區往機場及蘭州新區方向，多個路段發生交通事故，其中一處路段20餘輛車追撞，部分車輛起火。

網傳現場畫面顯示，公路兩側白雪皚皚，多輛撞成一團頭尾交錯的事故車被大火吞噬，火勢相當凶猛，夾雜著陣陣直竄天際的黑色濃煙，場面怵目驚心。

甘肅皋蘭縣公安局發布通報指出，今晨7時30分許受降雪影響，水秦快速路傅家窯段皋蘭方向8公里處發生5起逾20輛車的追撞事故，導致車輛起火2人受傷，事故範圍約方圓2公里。

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2021年底至今中國各地頻傳重大交通事故。像是同年12月28日，河南鄭新黃河大橋發生連環車禍，至少200輛車追撞，而且是「車疊車」撞成一堆，警方指出，事故原因與當地晨間大霧視線不佳且路面結冰有關。

湖南長沙「許廣高速公路」南往北方向676公里路段則是4天前發生死傷慘的交通事故，部分車輛當場爆炸起火，官方5日通報稱，共導致16人死亡、66人受傷，涉及49輛車。（編輯：曹宇帆/邱國強）1120208