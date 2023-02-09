中國湖北恩施市防詐騙要求別去柬埔寨8國 通告引爭議已撤

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（中央社台北9日電）湖北恩施市7日發出要求當地居民非必要不得前往柬埔寨等8國的緊急通告，引發熱議後，官方解釋這是針對電信詐騙人員等涉詐重點人員，並非針對普通市民。目前此通告已被刪除。

中國網報導，隨著春節假期結束，接下來就是外出務工高峰期。為了防範並打擊電信網路詐騙、跨境賭博犯罪，湖北恩施市、監利市和湖南衡陽縣等地近日相繼發布公告，提醒非必要不得前往柬埔寨、緬甸、寮國等多個國家。

其中，湖北省恩施市打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作聯席會議辦公室在通告中指出，湖北省恩施籍人員非緊急、非必要不得前往柬埔寨、緬甸、寮國、阿拉伯聯合大公國、菲律賓、泰國、馬來西亞、土耳其等8國。如確有緊急情況因公務、就學等需前往上述國家的，須提供證明文件，經審核批准後才可前往上述國家。

上游新聞報導，這份通告引發關注和熱議。8日，工作人員回應稱，這份通告已刪，恩施市市民如果要前往柬埔寨等8國工作、旅遊、就學、商務洽談等，前往出入境服務大廳辦理出入境手續即可。

據報導，公安部刑事偵查局局長劉忠義去年曾表示，目前在柬埔寨、菲律賓、阿拉伯聯合大公國、土耳其、緬北等國家和地區，仍有大量犯罪團夥向中國人實施詐騙。

柬埔寨的詐騙集團以高薪誘騙海外民眾前往務工，再施以暴力囚禁，去年相關新聞引發兩岸執法機關重視。

大眾網指出，恩施近年電信詐騙案件頻發。從去年2月至今，近一年來恩施市共立電詐案件至少562件。（編輯：張淑伶/周慧盈）1120209