金門民代倡議金廈大橋 陸委會：無相關政策規劃

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（中央社記者李雅雯台北9日電）陸委會發言人邱垂正今天表示，政府沒有推動金門－廈門（金廈大橋）相關政策與規劃，中共向來將地緣位置鄰近福建的金門、馬祖作為統戰優先目標。

大陸委員會9日下午舉行例行記者會，邱垂正於會中作上述表示。

8名金門縣議員日前組成「跨黨派問政聯盟」和「無黨籍聯盟政團」，倡議金門成為「永久非軍事區」，推動興建「金廈大橋」，營造金廈特區生活圈。

邱垂正表示，中共向來將地緣位置鄰近福建的金門、馬祖作為統戰優先目標，「習5條」稱將率先實現金馬福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋等應通盡通，作為推動兩岸融合戰略前言；陸委會持續關注各界對於兩岸關係發展相關建議。

他強調，降低台海緊張情勢、化解兩岸敵意對立的關鍵在中共，中共必須徹底放棄以武力脅迫台灣作為解決兩岸爭端的手段，這是問題的本質；也應該尊重台灣民意，務實處理兩岸事務，兩岸關係才可能良性互動。

邱垂正指出，政府多次對外說明，金廈大橋涉及國防安全、金門經濟長期發展、社會秩序、國族認同、兩岸關係和地緣政治等複雜問題所衍生的國家安全風險，政府沒有推動金廈通橋的政策與規劃。

國民黨立委陳玉珍日前赴廈門與中國大陸國台辦主任宋濤、副主任潘賢掌等人會面，宋濤宣布有關金酒暫時禁止輸陸問題獲得解決。

邱垂正對此表示，金酒品質穩定一致，沒有任何食安問題，以前輸往中國大陸的金酒都沒有問題，「我不知道它為什麼程序會出現問題，是誰在製造問題？」

他說，註冊手續問題應該要更簡便化或是更清楚地標示，讓業者可以更加清楚地了解。陳玉珍協助金酒去中國大陸溝通註冊問題，不涉及所謂的公權力事項。（編輯：楊昇儒）1120209