香港光城者2成員違反國安法 被判入獄5年

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（中央社記者張謙香港9日電）香港「光城者」7名成員因為違反國安法被當局起訴，其中兩人今天各被法院判處入獄5年及5年3個月。

政治組織「光城者」在香港國安法實施後才成立。2021年，7名成員被指涉嫌多次在街上設站，派發宣揚顛覆國家的宣傳單，其後被警方逮捕及起訴串謀煽動顛覆國家政權罪。

綜合本地媒體今天的報導，7名被告年齡由15歲至25歲，早前已經認罪，其中5名較年輕被告被判處接受教導所令，另外2名年紀較大的被告今天被區域法院各判刑5年及5年3個月。

據報導，法官判刑時表示，兩名被告干犯的控罪情節嚴重，根據香港國安法，必須判處不低於5年監禁。

被判入獄的被告為21歲男倉務員蔡永傑，以及26歲男售貨員陳右津，兩人與5名年紀較經的被告，同被控一項串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪。

光城者在國安法落實後成立，自稱是由「反送中」運動後的一班革命餘火組成，旨在「繼承先賢之志，延續革命之火」，以「開啟民智，光復我城」為目標。

光城者成員除了在街上派發傳單外，曾於2021年企圖進入某中學偷取化學品，警方其後逮捕了4人，在他們的住所搜到有關香港獨立的文宣。（編輯：楊昇儒）1120209