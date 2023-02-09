陸委會：開放港澳自由行 積極評估中

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（中央社記者李雅雯台北9日電）陸委會今天表示，關於開放港澳人士來台自由行部分，陸委會已經協調相關部會積極地進行評估、準備作業，一旦有結論，會適時對外說明。

大陸委員會9日下午召開例行記者會，陸委會發言人邱垂正在會中作上述表示。

媒體提問，台灣何時開放港澳及中國大陸人士觀光自由行，有無開放時間表。

邱垂正回應，陸港澳或是兩岸人員往來健康有序交流，這是政府既定政策；但是中共當局不斷地透過軍機擾台統戰、分化台灣內部，脅迫進行兩岸交流必須屈從所謂一個中國的九二共識前提，這是刻意對兩岸交流設限，台灣政府、台灣人民不會接受。

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他說，中國大陸在1月8日放寬防疫封控措施後，目前包括美國、加拿大、英國、法國、日本、韓國等國均對中國大陸入境旅客強化檢測等防疫措施；陸方在1月20日公布境外旅遊旅客試點國家通知，這20個國家中沒有包括台灣，「陸方在2019年8月1日片面暫停陸客來台自由行，這個障礙仍然存在」。

邱垂正指出，關於港澳自由行的部分，陸委會已經協調相關部會，配合中央流行疫情指揮中心的防疫規範，在兼顧國家安全、整體利益、維持港澳間健康有序正常交流原則下，積極地進行評估、準備作業，一旦有結論，會適時對外說明。（編輯：楊昇儒）1120209