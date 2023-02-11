山東女足球員控訴老家遭強拆 官方：拆違建

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（中央社台北11日電）山東省女足隊球員呂亞童昨天控訴她的老家遭300人強拆，多名家人被圍毆送醫後，官方調查組今晚通報稱，當局拆除的是呂家私搭違建物，其居住的有證房屋並未拆除，也未毆打拘禁。

山東煙台市萊山區聯合調查組11日晚間通報稱，針對呂亞童在網路平台發文反映其家拆違遭遇一事，經調查查證，呂亞童自曝其家被拆除的房屋位於萊山區黃海路街道岱王山北側山腰，該區域涉及多戶居民，私搭亂建、傾倒垃圾等情況嚴重。

通報稱，呂亞童家房屋及構築物總面積共計760.6平方公尺，其中有證房屋面積84.6平方公尺，私自搭建的羊棚、庫房等構築物676平方公尺。她自曝被拆的房屋是676平方公尺的違法建築，其居住的有證房屋未被拆除。

通報並稱，黃海路街道辦事處啟動拆違建以來，多次和呂亞童之父商談違建拆除事宜並解釋相關政策，區自然資源局、萊山規劃管理辦公室對其違法建築性質進行了認定，區綜合行政執法局先後下達了「限期拆除事先告知書」、「限期拆除決定書」。

聯合調查組稱，2月10日早上6時許，黃海路街道辦事處聯合區綜合行政執法局依據有關規定，對呂父私自搭建的違法建築進行拆除。執法過程中，工作人員亮明執法證件、講明政策。「由於呂亞童及其親屬阻撓執法，雙方存在拉扯行為，不存在毆打和非法拘禁事實」。

呂亞童昨晚在其微博發布影片控訴，反問「這是現在美好的法治社會嗎？」一度在社群引發同情與公憤。官方今晚通報後出現翻轉，許多網友在呂亞童文章下留言反譏合法僅84.6平方公尺，違建多達676平方公尺，「佔地為王」還喊委屈。

至截稿，呂亞童未回應。（編輯：楊昇儒）1120211