遭否決來台 龍明彪葉小文赴江蘇弔唁星雲法師

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中國大陸國台辦副主任龍明彪（前排右1）、備受爭議的前國家宗教事務局局長葉小文（前排右2）等人，12日下午在佛光山祖庭江蘇宜興大覺寺弔唁星雲法師。龍明彪等官員因未循既有機制申請而被否決赴台弔唁。中央社記者吳柏緯宜興攝 112年2月12日

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（中央社記者吳柏緯宜興12日電）星雲法師圓寂，因未循既有機制申請而被否決赴台的大陸官員，包括中國大陸國台辦副主任龍明彪等人，今天下午在佛光山祖庭江蘇宜興大覺寺弔唁星雲法師。

站在龍明彪身旁的，是備受爭議的前中國國家宗教事務局局長葉小文。

中國大陸國台辦11日上午以發言人朱鳳蓮的名義指出，台灣佛光山開山宗長星雲法師5日在台灣圓寂，「大陸有關方面高度重視」。應佛光山邀請，國台辦、國家宗教局、中國佛教協會及江蘇省等有關方面組成弔唁團，計劃於11日至14日赴台弔唁。

但她聲稱，「由於民進黨當局阻擋」，大陸弔唁星雲法師代表團無法赴台。這個共38人的弔唁團改於12日赴佛光山祖庭江蘇宜興大覺寺弔唁星雲法師。

陸委會10日表示，已完成來台弔唁星雲法師的陸港親友、各界寺友、信眾及宗教人士共計120人入出境許可證核發，但中國大陸前宗教事務局局長葉小文的申請入境案未予許可。

陸委會並表示，考量葉小文曾遭民間團體指控涉及迫害宗教自由，並於民國98年間來台參加「世界佛教論壇」期間，發生民眾陳抗衝突事件，主管機關基於維護社會安定與相關安全考量，對於其後續申請入境案均未予許可。

另外，陸委會官員11日表示，12名中國大陸國台辦及統戰部現職官員欲來台參與「星雲大師圓寂讚頌典禮」，未循既有機制申請在先，竟諉稱受台灣阻擋，明顯是政治操作。這12名官員即包含龍明彪。（編輯：張淑伶/邱國強）1120212

星雲法師5日在台灣圓寂，中國大陸國台辦弔唁團因有12名官員未循既有機制申請而被否決赴台，弔唁團改於12日赴佛光山祖庭江蘇宜興大覺寺弔唁星雲法師。圖為12日大覺寺內的陳設。中央社記者吳柏緯宜興攝 112年2月12日

星雲法師5日在台灣圓寂，中國大陸國台辦弔唁團因有12名官員未循既有機制申請而被否決赴台，弔唁團改於12日赴佛光山祖庭江蘇宜興大覺寺弔唁星雲法師。圖為12日大覺寺內的陳設。中央社記者吳柏緯宜興攝 112年2月12日

中國大陸國台辦副主任龍明彪（右）與前中國大陸宗教事務局長葉小文（左）12日出席弔唁星雲法師的活動。兩人比肩而站，神情凝重。中央社記者吳柏緯江蘇宜興攝 112年2月12日