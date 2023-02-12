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中國外交部：伊朗總統14至16日訪中

2023/2/12 20:55
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（中央社台北12日電）中國外交部發言人華春瑩今天宣布，應中國家主席習近平邀請，伊朗總統萊希（Seyed Ebrahim Raisi）將於2月14日至16日對中國進行國是訪問。

同遭西方國家圍堵的中國與伊朗，國際處境相似，使兩國關係近年來轉趨密切。在中方宣布前，伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanaani）7日曾表示，伊朗正規劃萊希訪問中國的事宜。

2021年6月來希就任伊朗總統後，曾與中國國家主席習近平數度通話。2022年9月，兩人並在上合組織撒馬罕峰會期間舉行會晤。

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習近平當時向萊希表示，中伊傳統友好，兩國關係「經受住國際風雲變幻考驗」，鞏固和發展中伊全面戰略伙伴關係是「雙方的共同戰略選擇」。

2022年12月，中國國務院副總理胡春華曾前往伊朗會見萊希。此前不久，習近平在沙烏地阿拉伯出席「中國—海灣阿拉伯國家合作委員會峰會」後發表聯合聲明，指雙方支持阿聯與伊朗談判，和平解決波斯灣3島主權問題，引起伊朗強烈不滿，強調3島是伊朗「不可分割的一部分」。因此，胡春華此行被外界視為「滅火」行程。（編輯：邱國強）1120212

#習近平
#萊希
#伊朗
習近平
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