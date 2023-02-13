港專家：台灣大選敏感時刻 基本法23條立法宜緩

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（中央社記者張謙香港13日電）熟悉北京對港事務的分析家盧文端指出，香港基本法第23條立法及諮詢工作不宜在本年度展開，部分原因與台灣下半年進入總統大選敏感時刻有關。

盧文端今天在明報撰文表示，有關23條的立法事宜，現在既不是要不要立法的問題，也不是必須在什麼限期內完成立法的問題，而是如何在適當時候做得最好、對香港和中國最有利的問題。

文章強調，本年度不止是23條立法不宜列入立法議程，連相關公眾諮詢也不宜展開，原因有4點：

一、世界性的疫情消退，中國內外通關復常，正是全面啟動「拚經濟」的關鍵時刻，各種機遇如雨後春筍，機不可失。香港需要急起直追、爭分奪秒，將失去的機會搶回來，這才是香港最迫切的任務，也是市民最大期望，有爭議的事應暫時放下來。

香港已有國安法「保底」，23條立法沒有很大迫切性。

二、在中國疫後全面啟動多邊外交的時候，香港最緊要的工作應是將優勢和潛力最大化地釋放出來，加強聯通世界的功能，而不是分散精力，啟動23條立法。

三、今年下半年，台灣將進入「領導人」大選敏感時刻，香港如果在這時展開23條立法並引發爭議，極有可能讓某方面藉機「抹黑一國兩制」並繼續搞「台獨」，這是北京方面絕不能容許出現的局面。

四、世界正處於百年未有之大變局，俄烏戰爭爆發並持續發展，國際形勢急劇變化，23條立法需時細心研判謀劃相關立法，以適應新形勢的需要。這也就是所謂「事緩則圓」，更加穩妥。

基本法23條規定，「香港特別行政區應自行立法禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密的行為，禁止外國的政治性組織或團體在香港特別行政區進行政治活動，禁止香港特別行政區的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫」。

香港1997年主權轉移以來，當局一直未能為23條進行立法。（編輯：張淑伶）1120213