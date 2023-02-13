中國智庫喊經濟成長率5% 分析：疫後預測保守

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（中央社記者李雅雯台北13日電）中國社會科學院預計2023年經濟成長率可能落在5%左右。台灣智庫學者分析，預測數字偏保守，這與消費動能未恢復、就業率不穩定、地方政府財政欠佳等疫後不確定性有關。

中國官方智庫中國社會科學院經濟研究所於「在再平衡中重拾增長動能—2022年中國經濟回顧與2023年經濟展望」一文提到2023年中國經濟成長目標預測，直指「我們預計2023年中國GDP增速可能在5%左右」。

台灣中華經濟研究院第一研究所長劉孟俊告訴中央社，中國社會科學院屬於官方幕僚智庫，拋出預測經濟成長率5%具參考價值，這個數字相對偏保守，推估兩會談及經濟成長率預測，會在這基礎往上再加一些。

他說，中國經濟成長率2021年達8.4%，這也反映了2020年由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係基期較低；去年經歷上海封城、本土疫情爆發、清零政策放寬大亂等經濟因素，預測今年經濟成長率為5%，這是相對偏於保守。

劉孟俊認為，中國2023年經濟成長率被相對保守看待有其原因，包括消費動能未恢復、就業不穩定、房地產市場下行等疫後不確定因素。

他剖析，在疫情衝擊影響下，消費者消費動能未完全恢復，就業問題仍是中國內部社會待解決問題；就業不穩定會讓生產不穩定，這也將導致出口不穩定。

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他提到，房地產市場走弱將會制約消費動能，除了北京、上海、深圳等相對經濟較好城市，購房家庭每個月固定要繳納房貸，房子價格卻在走低，這對於消費信心有所影響。

劉孟俊指出，公部門多會在景氣不好時候加大投資，不過地方政府先前為了清零防疫花了太多錢，在財政吃緊條件下，領頭加大投資恐有難度；半導體相關國有企業為了突破美國制裁增加研發比重，提撥引領經濟起飛的資源也會受限。（編輯：曹宇帆）1120213