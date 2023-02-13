振經濟 中國多地重大投資總額達96兆元

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（中央社台北13日電）中國各地今年以來發力擴大投資，據多地發布的重大項目投資清單，總投資額共達人民幣21.5兆元（約合新台幣96.75兆元），涵蓋基礎設施、AI、新材料等領域。

陸媒證券日報報導，截至昨天，上海、天津、河北、江蘇、四川、山東、廣東、福建、寧夏等省市發布了2023年重點項目投資計畫清單，共計7652個項目，總投資額21.5兆元，年度計畫投資額共計3兆3570.67億元。

北京師範大學政府管理研究院副院長、產業經濟研究中心主任宋向清表示，多地發布重大項目投資清單而且投資額巨大，說明地方政府將重大項目作為經濟發展的「動力源」和「穩定器」，透過清單發布推進重大項目開工建設，衝刺投資「開門紅」，為推動全年經濟運行整體好轉形成堅實支撐。

從投資項目清單來看，新老基建投資共同發力，例如上海市今年重大工程安排191個正式項目，涉及總投資約1.7兆元，涵蓋科技產業、社會民生、生態文明、城市基礎設施、城鄉融合與鄉村振興等5個領域。

中國財政學會績效管理專委會副主任委員張依群表示，今年以來，更多投資聚焦城鄉融合、綠色環保、基本民生等生活服務領域，以及新能源、新材料、新技術等人工智慧領域，還有生物醫藥等高端製造，力求以政府的投資創新帶動更多市場化、社會化投資跟進，透過加大技術性、全領域擴大投資，持續推進產業轉型和增強經濟發展動能。

談及各地今年擴大投資的潛力和空間，宋向清認為，增加投資有助於擴大內需，穩定增長，確保經濟運行在合理區間。

張依群則說，在具體投資領域方面，新能源、新材料、新技術始終是投資熱點和潛力所在；在具體操作上，應重點聚焦積體電路、數據安全、信息智能、生物製藥、動力電池等領域。（編輯：周慧盈/張淑伶）1120213