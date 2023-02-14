陸媒4年前就曾披露 中國飛艇穿過美國環繞地球

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（中央社台北14日電）紐時報導，陸媒2019年曾披露，中國高空飛艇穿過美國本土，環繞地球一周。主持相關研究的中國科學家武哲當時表示，這是人類首次在2萬公尺高空使用空氣動力控制的平流層飛艇環球飛行。

美國紐約時報中文網今天報導，廣東南方都市報2019年8月曾披露，北京航空航天大學東莞研究院研發的高空無人飛艇，刷新世界紀錄。研究院院長武哲當時指着電腦上顯示的世界地圖說，「看，地圖上這個跳動的紅點，就是我們的追雲號。」

追雲號是一艘無人飛艇，長約百公尺，重達數噸，當時正在西太平洋2萬公尺高空飛行。電子地圖實時數據顯示，追雲號當時高度2萬10公尺，水平速度每秒10.3公尺，環境溫度零下43度。

據報導，追雲號自2019年7月從海南島起飛，向西先後經過中南半島、印度、阿拉伯半島、非洲撒哈拉沙漠，橫越大西洋，飛過美國佛羅里達、路易斯安那、德克薩斯等南方州，進入墨西哥，再穿過太平洋，經過夏威夷一帶，向西飛回中國，完成環球飛行。

武哲說，「這是人類首次在2萬米高空，使用空氣動力控制的平流層飛艇環球飛行。」

「平流層」是指20至50公里左右的大氣層，也被稱為臨近空間，是夾在天空和太空之間的區域。這一區域對多數飛機來說太高，無法長時間停留，而對於衛星又太低。

紐時表示，直到最近，中國的遠程高空偵察氣球一直未引起外界注意，上述因素是這些氣球能躲過外國政府關注的成功所在。

美國拜登政府表示，中國向40多個國家派送了這些高空偵察氣球，美國也是最近通過審查儲存的數據才得以發現這些高空氣球飛行。繼稍早前在美國領空發現並擊落的中國偵察氣球，美軍戰機日前又在阿拉斯加、加拿大和密西根擊落3個被稱為「不明飛行物」的高空氣球。

紐時表示，武哲的宣布目前成為披露中國政府高空氣球項目的證據的一部分。中國政府利用高空氣球或無人飛艇監督地球表面活動，獲取的數據用於民用和軍事目的，包括為自然災害提供預警、監測污染或提供高空偵察。陸媒的報導、學術研究及官方講演等都表明，66歲的武哲一直是中國發展高空氣球努力的核心人物。

報導說，作為北京航空航天大學資深學者的武哲近20年來一直研發中國的高空無人飛艇。他成立或主導的至少3家公司近日受到美國政府抗擊中國高空氣球行動的影響。美國政府上週宣布對涉及中國高空氣球項目的共6家公司進行制裁。

華盛頓沒有說明這家公司是否具體與被美國擊落的高空偵察氣球有關聯，也未具體提及武哲的名字。（編輯：周慧盈/曹宇帆）1120214