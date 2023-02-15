邀上海代表團來台 北市府：參加台灣燈會活動

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（中央社記者陳昱婷台北15日電）陸委會今天表示，已同意北市府邀中國上海市政府人員來台參加台灣燈會及市政交流。北市府說明，市府依慣例邀請上海市代表團來台，訪團6人18至20日參加燈會等活動。

陸委會今天表示，台北市政府提出專案申請邀請中國大陸上海市政府人員來台參加台灣燈會及市政交流，在北市府表達相關規劃充分配合政府政策及法令規範，以及訪團在台交流「低調、單純、安全」等原則下，政府同意以專案方式許可上海市台辦副主任等一行於近日入境來台。

台北市政府發布新聞稿說明，台灣燈會在睽違23年後再度由台北市主辦，上海市為今年參展城市之一，市府依過去台北燈節的慣例，以及今年燈會邀請所有參展城市的原則，邀請上海市代表團來台。

市府指出，上海市訪問團一行6人訂於18日至20日來台參加2023台灣燈會相關活動，並參訪台北市市政建設。

市府表示，上海市從105年開始，每年都參與台北燈節活動，已連續7年設展花燈，只有過去3年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，只設展而沒有代表團來訪。（編輯：李錫璋）1120215

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