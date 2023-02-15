黨刊重提習指示：總需求不足是當前經濟突出矛盾

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（中央社台北15日電）最新一期中共黨刊「求是」雜誌引述中共總書記習近平去年12月在中央經濟工作會議指出，「總需求不足」是中國當前經濟運行面臨的突出矛盾。要著力擴大國內需求，大力實施擴大內需戰略。

據新華社報導，16日將出刊的求是雜誌以「當前經濟工作的幾個重大問題」為題，重提習近平2022年12月在中央經濟工作會議上的相關談話。而需求特別是內需不足，正是中國經濟當前面臨的重大問題。

根據文章內容，習近平表示，2023年中國經濟工作千頭萬緒，需要從戰略全局出發，抓主要矛盾，從「改善社會心理預期、提振發展信心」入手，抓住重大關鍵環節，綱舉目張做好工作。

習近平指出，要著力擴大國內需求。「總需求不足」是當前中國經濟運行面臨的突出矛盾。必須大力實施「擴大內需」戰略，採取更加有力的措施，使社會再生產實現良性循環。

他說，要優化政策舉措，充分發揮「消費的基礎作用」和「投資的關鍵作用」。一是把恢復和擴大消費擺在優先位置。二是通過政府投資和政策激勵有效帶動全社會投資；同時，也要繼續發揮出口對經濟的支撐作用，加快建設「貿易強國」。

習近平提到，中國有世界「最完整的產業體系」和「潛力最大的內需市場」。要確實提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平，抓緊「補短板、鍛長板」。

他說，一是確保國民經濟循環暢通，中國經濟必須確保國家安全，確保基本民生，確保基礎設施、基礎產業總體正常運轉；二是加快實現產業體系升級發展。要在重點領域提前佈局，全面提升產業體系現代化水平，既鞏固傳統優勢產業領先地位，又創造新的競爭優勢。

除提振需求外，文章還引述習近平強調，2023年還有許多重要工作要做，包括要全面推進「鄉村振興」，堅決防止出現規模性返貧；謀劃新一輪全面深化改革；推動「共建『一帶一路』高質量發展」；深入實施區域重大戰略和區域協調發展戰略；推動經濟社會發展綠色轉型，建設「美麗中國」等。（編輯：邱國強/楊昇儒）1120215